Андрей ТЛУМАК: «Обидно, что Заря не реализовала свой потенциал»
Специалист считает, что неудачи заставят клубное руководство еще больше внимания уделять команде
Победой над исландским «Брейдабликом» (4:0), футболисты «Зари» завершили свое выступление в групповом раунде Лиги конференций.
Бывший вратарь «Зари» Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал выступление луганчан на международной арене:
- Вчерашний поединок в польском Люблине не имел турнирного значения для обоих соперников. Больше желания уйти в отпуск в хорошем настроении оказалось у футболистов «Зари», которые к тому же, максимально воспользовались тем, что чемпионат Исландии завершился еще в начале октября и «Брейдаблик» находился не в лучших кондициях.
Не буду оригинальным, когда скажу, что футболисты «Зари» не реализовали шанс громко заявить о себе, как в Лиге Европы, так и в менее престижной Лиге конференций. Луганчане были менее мотивированными, сплоченными, чем конкуренты, а отсутствие концентрации приводило к ошибкам и необязательным голам. Обидно, потому что на всех этапах соперники «Зари» не казались непроходимыми.
Ближайшие месяцы будут определяющими для «Зари». Ведь луганчане потерпели фиаско в еврокубках, пасут они задних и в чемпионате УПЛ. Остается надеяться, что эти последние неудачи заставят клубное руководство еще больше внимания уделять команде.
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