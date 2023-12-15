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  4. Андрей ТЛУМАК: «Обидно, что Заря не реализовала свой потенциал»
Лига конференций
15 декабря 2023, 13:30 |
174
0

Андрей ТЛУМАК: «Обидно, что Заря не реализовала свой потенциал»

Специалист считает, что неудачи заставят клубное руководство еще больше внимания уделять команде

15 декабря 2023, 13:30 |
174
0
Андрей ТЛУМАК: «Обидно, что Заря не реализовала свой потенциал»
ФК Заря Луганск

Победой над исландским «Брейдабликом» (4:0), футболисты «Зари» завершили свое выступление в групповом раунде Лиги конференций.

Бывший вратарь «Зари» Андрей Тлумак эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал выступление луганчан на международной арене:

- Вчерашний поединок в польском Люблине не имел турнирного значения для обоих соперников. Больше желания уйти в отпуск в хорошем настроении оказалось у футболистов «Зари», которые к тому же, максимально воспользовались тем, что чемпионат Исландии завершился еще в начале октября и «Брейдаблик» находился не в лучших кондициях.

Не буду оригинальным, когда скажу, что футболисты «Зари» не реализовали шанс громко заявить о себе, как в Лиге Европы, так и в менее престижной Лиге конференций. Луганчане были менее мотивированными, сплоченными, чем конкуренты, а отсутствие концентрации приводило к ошибкам и необязательным голам. Обидно, потому что на всех этапах соперники «Зари» не казались непроходимыми.

Ближайшие месяцы будут определяющими для «Зари». Ведь луганчане потерпели фиаско в еврокубках, пасут они задних и в чемпионате УПЛ. Остается надеяться, что эти последние неудачи заставят клубное руководство еще больше внимания уделять команде.

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Андрей Тлумак Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик Заря - Брейдаблик инсайд
Источник Sport.ua
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