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Лига конференций
15 декабря 2023, 12:35 | Обновлено 15 декабря 2023, 12:42
203
0

Украинцы одержали первую крупную победу в Лиге конференций

Премьерный разгром в этом турнире нашим командам удалось нанести только в 36-м матче

15 декабря 2023, 12:35 | Обновлено 15 декабря 2023, 12:42
203
0
Украинцы одержали первую крупную победу в Лиге конференций
ФК Заря

В поединке с «Брейдабликом» (4:0) «Заря» одержала 4-ю и самую крупную свою победу в еврокубках, которая стала первой для украинских клубов в Лиге конференций. Премьерный разгром нашим командам удалось нанести соперникам позже, чем в любом другом турнире – в 36-м матче. Ранее наибольшее количество игр на первую победу с крупным счетом украинцам понадобилось в Кубке чемпионов – 21.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые крупные победы украинских клубов в еврокубковых турнирах

Турнир

Матч*

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

Кубок кубков

1-й

02.09.1965

1/16

Динамо

Колрейн (г)

6:1

Кубок УЕФА

2-й

03.10.1973

1/32

Динамо

Фредрикстад (д)

4:0

Кубок чемпионов

21-й

22.10.1975

1/8

Динамо

Акранес (д)

3:0

Лига чемпионов

20-й

30.07.1997

ПР

Динамо

Барри Таун (г)

4:0

Кубок Интертото

6-й

27.06.1998

Р1

Ворскла

Лейфтюр (д)

3:0

Лига Европы

1-й

16.07.2009

КР2

Металлург Д

МТЗ-РИПО (д)

3:0

Лига конференций

36-й

14.12.2023

ГТ

Заря

Брейдаблик (д)

4:0

* начиная с дебюта.

ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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