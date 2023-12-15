Украинцы одержали первую крупную победу в Лиге конференций
Премьерный разгром в этом турнире нашим командам удалось нанести только в 36-м матче
В поединке с «Брейдабликом» (4:0) «Заря» одержала 4-ю и самую крупную свою победу в еврокубках, которая стала первой для украинских клубов в Лиге конференций. Премьерный разгром нашим командам удалось нанести соперникам позже, чем в любом другом турнире – в 36-м матче. Ранее наибольшее количество игр на первую победу с крупным счетом украинцам понадобилось в Кубке чемпионов – 21.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Первые крупные победы украинских клубов в еврокубковых турнирах
|
Турнир
|
Матч*
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Кубок кубков
|
1-й
|
02.09.1965
|
1/16
|
Динамо
|
Колрейн (г)
|
6:1
|
Кубок УЕФА
|
2-й
|
03.10.1973
|
1/32
|
Динамо
|
Фредрикстад (д)
|
4:0
|
Кубок чемпионов
|
21-й
|
22.10.1975
|
1/8
|
Динамо
|
Акранес (д)
|
3:0
|
Лига чемпионов
|
20-й
|
30.07.1997
|
ПР
|
Динамо
|
Барри Таун (г)
|
4:0
|
Кубок Интертото
|
6-й
|
27.06.1998
|
Р1
|
Ворскла
|
Лейфтюр (д)
|
3:0
|
Лига Европы
|
1-й
|
16.07.2009
|
КР2
|
Металлург Д
|
МТЗ-РИПО (д)
|
3:0
|
Лига конференций
|
36-й
|
14.12.2023
|
ГТ
|
Заря
|
Брейдаблик (д)
|
4:0
* начиная с дебюта.
ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.
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