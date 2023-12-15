Украинцы одержали первую крупную победу в Лиге конференций

В поединке с «Брейдабликом» (4:0) «Заря» одержала 4-ю и самую крупную свою победу в еврокубках, которая стала первой для украинских клубов в Лиге конференций. Премьерный разгром нашим командам удалось нанести соперникам позже, чем в любом другом турнире – в 36-м матче. Ранее наибольшее количество игр на первую победу с крупным счетом украинцам понадобилось в Кубке чемпионов – 21.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые крупные победы украинских клубов в еврокубковых турнирах

Турнир Матч* Дата Стадия Клуб Соперник Счет Кубок кубков 1-й 02.09.1965 1/16 Динамо Колрейн (г) 6:1 Кубок УЕФА 2-й 03.10.1973 1/32 Динамо Фредрикстад (д) 4:0 Кубок чемпионов 21-й 22.10.1975 1/8 Динамо Акранес (д) 3:0 Лига чемпионов 20-й 30.07.1997 ПР Динамо Барри Таун (г) 4:0 Кубок Интертото 6-й 27.06.1998 Р1 Ворскла Лейфтюр (д) 3:0 Лига Европы 1-й 16.07.2009 КР2 Металлург Д МТЗ-РИПО (д) 3:0 Лига конференций 36-й 14.12.2023 ГТ Заря Брейдаблик (д) 4:0

* начиная с дебюта.

ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.