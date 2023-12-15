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Лига конференций
15 декабря 2023, 12:21 | Обновлено 15 декабря 2023, 12:28
98
0

Заря одержала 20-ю победу в еврокубках

Луганчане добыли юбилейную викторию

15 декабря 2023, 12:21 | Обновлено 15 декабря 2023, 12:28
98
0
Заря одержала 20-ю победу в еврокубках
ФК Заря

Победа над «Брейдабликом» (4:0) стала 20-й для «Зари» за время выступления в еврокубках.

11 раз луганчане добивались успеха дома и 9 – в гостях. 13 викторий черно-бело-красные отпраздновали в Лиге Европы, 5 – в Лиге конференций и 2 – в Кубке чемпионов. По 7 побед «Заря» одержала с Юрием Вернидубом и Виктором Скрипником, 2 – с Всеволодом Блинковым, по 1 – с Младеном Бартуловичем, Патриком ван Леувеном, Юрием Ковалем и Виктором Кривенцовым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Зари в еврокубках

Победа

Дата

Ранг

Стадия

Тренер «Зари»

Соперник

Счет

1-я

10.09.1973

КЧ

1/16

Всеволод БЛИНКОВ

АПОЭЛ

2:0 (д)

5-я

07.08.2014

ЛЕ

КР3

Юрий ВЕРНИДУБ

Мольде

2:1 (г)

10-я

25.07.2019

ЛЕ

КР2

Виктор СКРИПНИК

Будучност

3:1 (г)

15-я

21.10.2021

ЛК

ГТ

Виктор СКРИПНИК

ЦСКА Сф

1:0 (г)

20-я

14.12.2023

ЛК

ГТ

Юрий КОВАЛЬ

Брейдаблик

4:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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