Заря одержала 20-ю победу в еврокубках

Победа над «Брейдабликом» (4:0) стала 20-й для «Зари» за время выступления в еврокубках.

11 раз луганчане добивались успеха дома и 9 – в гостях. 13 викторий черно-бело-красные отпраздновали в Лиге Европы, 5 – в Лиге конференций и 2 – в Кубке чемпионов. По 7 побед «Заря» одержала с Юрием Вернидубом и Виктором Скрипником, 2 – с Всеволодом Блинковым, по 1 – с Младеном Бартуловичем, Патриком ван Леувеном, Юрием Ковалем и Виктором Кривенцовым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Зари в еврокубках

Победа Дата Ранг Стадия Тренер «Зари» Соперник Счет 1-я 10.09.1973 КЧ 1/16 Всеволод БЛИНКОВ АПОЭЛ 2:0 (д) 5-я 07.08.2014 ЛЕ КР3 Юрий ВЕРНИДУБ Мольде 2:1 (г) 10-я 25.07.2019 ЛЕ КР2 Виктор СКРИПНИК Будучност 3:1 (г) 15-я 21.10.2021 ЛК ГТ Виктор СКРИПНИК ЦСКА Сф 1:0 (г) 20-я 14.12.2023 ЛК ГТ Юрий КОВАЛЬ Брейдаблик 4:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.