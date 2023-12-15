Заря одержала 20-ю победу в еврокубках
Луганчане добыли юбилейную викторию
Победа над «Брейдабликом» (4:0) стала 20-й для «Зари» за время выступления в еврокубках.
11 раз луганчане добивались успеха дома и 9 – в гостях. 13 викторий черно-бело-красные отпраздновали в Лиге Европы, 5 – в Лиге конференций и 2 – в Кубке чемпионов. По 7 побед «Заря» одержала с Юрием Вернидубом и Виктором Скрипником, 2 – с Всеволодом Блинковым, по 1 – с Младеном Бартуловичем, Патриком ван Леувеном, Юрием Ковалем и Виктором Кривенцовым.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Зари в еврокубках
|
Победа
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер «Зари»
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
10.09.1973
|
КЧ
|
1/16
|
Всеволод БЛИНКОВ
|
АПОЭЛ
|
2:0 (д)
|
5-я
|
07.08.2014
|
ЛЕ
|
КР3
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Мольде
|
2:1 (г)
|
10-я
|
25.07.2019
|
ЛЕ
|
КР2
|
Виктор СКРИПНИК
|
Будучност
|
3:1 (г)
|
15-я
|
21.10.2021
|
ЛК
|
ГТ
|
Виктор СКРИПНИК
|
ЦСКА Сф
|
1:0 (г)
|
20-я
|
14.12.2023
|
ЛК
|
ГТ
|
Юрий КОВАЛЬ
|
Брейдаблик
|
4:0 (д)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Капитан луганской команды получил оценку 7,8 балла
Ориентировочные цифры