Агуэро выступил с критикой в адрес игроков Реала Родриго и Винисиуса

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро с критикой охарактеризовал бразильских нападающих мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и Родриго.

«Вини и Родриго высмеивают многих игроков, но никто об этом не говорит. Однако, как только вы скажете им что-нибудь в ответ, весь мир знает, что произойдет с этим игроком», – заявил Агуэро.

Как известно Винисиус Жуниор и Родриго несколько раз оказывались в эпицентре скандалов на расистской почве.

Ранее Серхио Агуэро дал оценку вероятности возвращения Лионеля Месси в «Барселону».