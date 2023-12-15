Агуэро выступил с критикой в адрес игроков Реала Родриго и Винисиуса
Аргентинец недоволен поведением бразильцев
Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро с критикой охарактеризовал бразильских нападающих мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и Родриго.
«Вини и Родриго высмеивают многих игроков, но никто об этом не говорит. Однако, как только вы скажете им что-нибудь в ответ, весь мир знает, что произойдет с этим игроком», – заявил Агуэро.
Как известно Винисиус Жуниор и Родриго несколько раз оказывались в эпицентре скандалов на расистской почве.
Ранее Серхио Агуэро дал оценку вероятности возвращения Лионеля Месси в «Барселону».
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