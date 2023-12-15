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Испания
15 декабря 2023, 11:30 | Обновлено 15 декабря 2023, 12:00
660
0

Агуэро выступил с критикой в адрес игроков Реала Родриго и Винисиуса

Аргентинец недоволен поведением бразильцев

15 декабря 2023, 11:30 | Обновлено 15 декабря 2023, 12:00
660
0
Агуэро выступил с критикой в адрес игроков Реала Родриго и Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро с критикой охарактеризовал бразильских нападающих мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и Родриго.

«Вини и Родриго высмеивают многих игроков, но никто об этом не говорит. Однако, как только вы скажете им что-нибудь в ответ, весь мир знает, что произойдет с этим игроком», – заявил Агуэро.

Как известно Винисиус Жуниор и Родриго несколько раз оказывались в эпицентре скандалов на расистской почве.

Ранее Серхио Агуэро дал оценку вероятности возвращения Лионеля Месси в «Барселону».

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Серхио Агуэро Родриго Гоес Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Источник Twitter
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