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  4. АГУЭРО – о возвращении Месси в Барселону: «Лишь вопрос времени»
Major League Soccer
25 ноября 2023, 10:13 |
136
0

АГУЭРО – о возвращении Месси в Барселону: «Лишь вопрос времени»

Экс-партнер Лео по сборной Аргентине верит, что тот вернется в столицу Каталонии

25 ноября 2023, 10:13 |
136
0
АГУЭРО – о возвращении Месси в Барселону: «Лишь вопрос времени»
Instagram. Лионель Месси и Серхио Агуэро

Бывший футболист «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро порассуждал на тему возможного возвращения его экс-партнера Лионеля Месси в каталонскую «Барселону».

«Лео всегда говорил, что любит «Барселону». Он самый лучший игрок в истории, и его всегда ассоциировали с этим клубом, городом. Завершение карьеры в «Барселоне»? Я не разговаривал с ним об этом, но иногда мне кажется, что его возвращение – это лишь вопрос времени», – сказал Агуэро в интервью AS.

Добавим, что Месси выступает за американский «Интер Майами» с июля нынешнего года, куда перешел из французского ПСЖ. За «цапель» аргентинец провел 14 матчей и забил 11 мячей во всех турнирах.

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Серхио Агуэро Лионель Месси Барселона Интер Майами
Источник AS
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