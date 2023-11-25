АГУЭРО – о возвращении Месси в Барселону: «Лишь вопрос времени»

Бывший футболист «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро порассуждал на тему возможного возвращения его экс-партнера Лионеля Месси в каталонскую «Барселону».

«Лео всегда говорил, что любит «Барселону». Он самый лучший игрок в истории, и его всегда ассоциировали с этим клубом, городом. Завершение карьеры в «Барселоне»? Я не разговаривал с ним об этом, но иногда мне кажется, что его возвращение – это лишь вопрос времени», – сказал Агуэро в интервью AS.

Добавим, что Месси выступает за американский «Интер Майами» с июля нынешнего года, куда перешел из французского ПСЖ. За «цапель» аргентинец провел 14 матчей и забил 11 мячей во всех турнирах.