ВИДЕО. Шахтер прилетел в Японию
«Горняки» проведут товарищеский матч
Делегация донецкого «Шахтера» прибыла в Японию. В Токио, как сообщает пресс-служба «горняков», команда проведет 18 декабря заключительный матч 2023 года. Это будет товарищеская игра с клубом «Ависпа Фукуока».
Наставник «Шахтера» Марино Пушич взял в Японию 28 футболистов:
- Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский;
- Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий;
- Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук;
- Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.
В аэропорту футболистов «Шахтера» встречали не только японские болельщики, а и представители украинской диаспоры в Японии.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» повторил клубный рекорд 17-летней давности.
🇺🇦 Привіт, Японіє! 🇯🇵— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 15, 2023
🇺🇦 こんにちは、日本！🇯🇵#Shakhtar pic.twitter.com/cDHfWoKBWI
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