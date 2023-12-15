ВИДЕО. Шахтер прилетел в Японию

Делегация донецкого «Шахтера» прибыла в Японию. В Токио, как сообщает пресс-служба «горняков», команда проведет 18 декабря заключительный матч 2023 года. Это будет товарищеская игра с клубом «Ависпа Фукуока».

Наставник «Шахтера» Марино Пушич взял в Японию 28 футболистов:

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский;

Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский; Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий;

Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий; Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук;

Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук; Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.

В аэропорту футболистов «Шахтера» встречали не только японские болельщики, а и представители украинской диаспоры в Японии.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» повторил клубный рекорд 17-летней давности.