Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер прилетел в Японию
Украина. Первая лига
15 декабря 2023, 11:11 | Обновлено 15 декабря 2023, 11:40
1082
0

ВИДЕО. Шахтер прилетел в Японию

«Горняки» проведут товарищеский матч

15 декабря 2023, 11:11 | Обновлено 15 декабря 2023, 11:40
1082
0
ВИДЕО. Шахтер прилетел в Японию
ФК Шахтер Донецк

Делегация донецкого «Шахтера» прибыла в Японию. В Токио, как сообщает пресс-служба «горняков», команда проведет 18 декабря заключительный матч 2023 года. Это будет товарищеская игра с клубом «Ависпа Фукуока».

Наставник «Шахтера» Марино Пушич взял в Японию 28 футболистов:

  • Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский;
  • Защитники: Став Лемкин, Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий;
  • Полузащитники: Денил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук;
  • Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюнник, Кевин Келси.

В аэропорту футболистов «Шахтера» встречали не только японские болельщики, а и представители украинской диаспоры в Японии.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» повторил клубный рекорд 17-летней давности.

По теме:
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
Игорь ЯВОРСКИЙ: «Класс игроков Порту оказался выше»
Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного
Футбол | 14 декабря 2023, 14:33 1
Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного
Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного

Эрик Гарсия поразил Мичела за время аренды из «Барселоны»

Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
Футбол | 14 декабря 2023, 19:26 21
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала

Оуэн Харгривз раскритиковал действия украинца в обороне

Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных
Футбол | 15.12.2023, 09:57
Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных
Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных
ВИДЕО. Арсенал поздравил Александра Зинченко с днем ​​рождения
Футбол | 15.12.2023, 11:02
ВИДЕО. Арсенал поздравил Александра Зинченко с днем ​​рождения
ВИДЕО. Арсенал поздравил Александра Зинченко с днем ​​рождения
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Футбол | 14.12.2023, 15:11
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
13.12.2023, 21:15 15
Футбол
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
13.12.2023, 19:12 2
Футбол
Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие
Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие
14.12.2023, 09:49 3
Бокс
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
13.12.2023, 23:57 171
Футбол
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
14.12.2023, 16:24 9
Биатлон
Испанский источник назвал стартового вратаря Реала на матч с Вильярреалом
Испанский источник назвал стартового вратаря Реала на матч с Вильярреалом
14.12.2023, 10:56 1
Футбол
ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент
ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент
14.12.2023, 05:53 1
Футбол
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
15.12.2023, 06:23 57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем