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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 14:09 | Обновлено 14 декабря 2023, 14:29
550
0

Шахтер повторил личный рекорд 17-летней давности

Голевая серия горняков на чужих полях достигла 8 матчей

14 декабря 2023, 14:09 | Обновлено 14 декабря 2023, 14:29
550
0
Шахтер повторил личный рекорд 17-летней давности
ФК Шахтер

«Шахтер» в матче с «Порту» (3:5) продлил свою голевую гостевую серию в еврокубках до 8 игр. Тем самым горняки повторили личный рекорд 17-летней давности. Последний раз оранжево-черные не смогли взломать оборону хозяев 24 ноября 2021 года в поединке с «Интером» в групповом турнире Лиги чемпионов – 0:2.

К слову, более продолжительные серии без забитых мячей на чужих полях имело только «Динамо» (дважды) – 11 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные голевые гостевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

11

Динамо

04.08.1999

Жальгирис

1:0

08.11.2000

Манчестер Юн.

0:1

11

Динамо

28.09.2017

Партизан

3:2

07.03.2019

Челси

0:3

8

Динамо

18.09.1985

Утрехт

1:2

30.09.1987

Рейнджерс

0:2

8

Шахтер

24.02.2005

Шальке

1:0

12.09.2006

Рома

0:4

8

Металлист

25.08.2011

Сошо

4:0

20.09.2012

Байер

0:0

8

Шахтер

27.11.2018

Хоффенхайм

3:2

25.11.2020

Боруссия М

0:4

8*

Шахтер

06.09.2022

Лейпциг

4:1

7

Динамо

02.10.1974

ЦСКА Сф

1:0

17.03.1976

Сент-Этьен

0:3

7

Динамо

04.03.1998

Ювентус

1:1

21.04.1999

Бавария

0:1

7

Металлург Д

11.08.2005

Шопрон

3:0

01.08.2012

Кукес

0:2

7

Шахтер

18.02.2010

Фулхэм

1:2

01.11.2011

Зенит

0:1

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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