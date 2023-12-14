Шахтер повторил личный рекорд 17-летней давности

«Шахтер» в матче с «Порту» (3:5) продлил свою голевую гостевую серию в еврокубках до 8 игр. Тем самым горняки повторили личный рекорд 17-летней давности. Последний раз оранжево-черные не смогли взломать оборону хозяев 24 ноября 2021 года в поединке с «Интером» в групповом турнире Лиги чемпионов – 0:2.

К слову, более продолжительные серии без забитых мячей на чужих полях имело только «Динамо» (дважды) – 11 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные голевые гостевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 11 Динамо 04.08.1999 Жальгирис 1:0 08.11.2000 Манчестер Юн. 0:1 11 Динамо 28.09.2017 Партизан 3:2 07.03.2019 Челси 0:3 8 Динамо 18.09.1985 Утрехт 1:2 30.09.1987 Рейнджерс 0:2 8 Шахтер 24.02.2005 Шальке 1:0 12.09.2006 Рома 0:4 8 Металлист 25.08.2011 Сошо 4:0 20.09.2012 Байер 0:0 8 Шахтер 27.11.2018 Хоффенхайм 3:2 25.11.2020 Боруссия М 0:4 8* Шахтер 06.09.2022 Лейпциг 4:1 7 Динамо 02.10.1974 ЦСКА Сф 1:0 17.03.1976 Сент-Этьен 0:3 7 Динамо 04.03.1998 Ювентус 1:1 21.04.1999 Бавария 0:1 7 Металлург Д 11.08.2005 Шопрон 3:0 01.08.2012 Кукес 0:2 7 Шахтер 18.02.2010 Фулхэм 1:2 01.11.2011 Зенит 0:1

* серия не закончена.