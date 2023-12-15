Защитник Ман Юнайтед: «Тен Хаг – фантастический тренер»
Джонни Эванс – о нидерландском специалисте
Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс выступил с поддержкой наставника команды Эрика тен Хага.
«[Тен Хаг] фантастический тренер, и у меня нет никаких сомнений на его счет. В январе будет новое окно, у нас появится шанс усилить команду. Без еврокубков у нас будет больше времени.
У команды был сложный период, но, надеюсь, игроки восстановятся после травм, и мы добьемся большей стабильности. Это было бы хорошо для [тен Хага]», – заявил 35-летний Эванс.
Ранее тен Хаг рассказал о задачах «Ман Юнайтед» на сезон после вылета из Лиги чемпионов и еврокубков вообще.
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