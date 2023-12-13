Тен Хаг рассказал о задачах Ман Юнайтед после вылета из еврокубков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после того, как его команда завершила выступления в Лиге чемпионов и еврокубках нынешнего сезона вообще заявил, что она должен вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, в матче 6-го тура группы Лиги чемпионов «Ман Юнайтед» проиграл дома 0:1 «Баварии» и стал автором антирекорда клубов Англии в турнире.

«У нас остались еще задачи. Конечно, теперь сможем сосредоточиться на Премьер-лиге. Мы должны отдать все силы, чтобы попасть в топ-4 и вернуться в следующем сезоне в Лигу чемпионов. Ну, и, разумеется, у нас еще есть Кубок Англии», – заявил тен Хаг.

В таблице АПЛ после 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место.