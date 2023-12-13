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Англия
13 декабря 2023, 09:13 | Обновлено 13 декабря 2023, 09:24
628
1

Тен Хаг рассказал о задачах Ман Юнайтед после вылета из еврокубков

Нидерландец – о перспективах

13 декабря 2023, 09:13 | Обновлено 13 декабря 2023, 09:24
628
1
Тен Хаг рассказал о задачах Ман Юнайтед после вылета из еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после того, как его команда завершила выступления в Лиге чемпионов и еврокубках нынешнего сезона вообще заявил, что она должен вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, в матче 6-го тура группы Лиги чемпионов «Ман Юнайтед» проиграл дома 0:1 «Баварии» и стал автором антирекорда клубов Англии в турнире.

«У нас остались еще задачи. Конечно, теперь сможем сосредоточиться на Премьер-лиге. Мы должны отдать все силы, чтобы попасть в топ-4 и вернуться в следующем сезоне в Лигу чемпионов.

Ну, и, разумеется, у нас еще есть Кубок Англии», – заявил тен Хаг.

В таблице АПЛ после 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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potemkin78
будет новые рекорды ещё и в АПЛ устанавливать?
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