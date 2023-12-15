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Англия
15 декабря 2023, 11:29 | Обновлено 15 декабря 2023, 11:39
554
0

Главный тренер Эвертона: «У Миколенко было небольшое повреждение»

Шон Дайч надеется, что с украинским легионером все будет в порядке

15 декабря 2023, 11:29 | Обновлено 15 декабря 2023, 11:39
554
0
Главный тренер Эвертона: «У Миколенко было небольшое повреждение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч сообщил о травмах в преддверии матча с «Бернли», рассказав и о ситуации с Виталием Миколенко.

В предстоящей игре не будет нескольких исполнителей: Эшли Янга и Шеймус Коулмана, а также Деле Алли и Андре Гомеша. Идрисса Гуйе и Джаррад Брантуэйт отстранены от игры в Ланкашире, получив пятые предупреждения в сезоне. Майкл Кин может занять место Брантуэйта.

«Деле и Андре Гомеш все еще должны набрать форму. Янг и Коулмен не сыграют из-за травм. Мы надеемся на их быстрое выздоровление. Что касается Майкла Кина, он тренировался. Если не возникнет никаких проблем, то он вернется в состав.

У Миколенко было небольшое повреждение, но я думаю, что с ним все будет в порядке», – сказал Дайч.

Матч «Бернли» – «Эвертон» состоится 16 декабря, начало в 19:30 по Киеву.

Ранее Миколенко рассказал о травме, которая тревожила его полтора года в «Эвертоне».

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Эвертон Шон Дайч Виталий Миколенко Бернли
Источник Liverpool Echo
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