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  4. Миколенко рассказал о травме, которая тревожила его полтора года в Эвертоне
Англия
13 декабря 2023, 11:05 | Обновлено 13 декабря 2023, 11:07
819
0

Миколенко рассказал о травме, которая тревожила его полтора года в Эвертоне

Виталий рад, что сейчас проблема решена

13 декабря 2023, 11:05 | Обновлено 13 декабря 2023, 11:07
819
0
Миколенко рассказал о травме, которая тревожила его полтора года в Эвертоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал, о проблеме, которая тревожила его почти с самого начала пребывания в стане ливерпульского клуба.

В январе 2022 года перед игрой против «Астон Виллы» на «Гудисон Парк» украинский защитник почувствовал боль во время тренировки, которая была настолько сильной, что заставила его опуститься на колени. Медицинский штаб помогал справляться с болью, но проблемы была решена раз и навсегда только этим летом с помощью специалиста из Лондона.

«Я чувствовал дискомфорт около 18 месяцев... Сейчас я чувствую себя более комфортно и хорошо, чем когда-либо прежде. Сейчас я чувствую себя на 100 процентов, но в будущем, думаю, смогу стать еще лучше.

С той тренировки у меня болело бедро. Я только присоединился к клубу, когда это произошло, и, конечно, мне хотелось играть. К счастью, я все еще мог играть и справлялся с этой проблемой, но я не мог делать некоторые вращения и не имел полного диапазона движений.

Я пропустил конец прошлого сезона из-за другой травмы, у меня были проблемы с квадрицепсом, но когда я заявился в сборную, проблема с бедром обострилась. В общей сложности я чувствовал дискомфорт около 18 месяцев, затем я обратился к специалисту, который действительно помог мне. В результате я пропустил предсезонный сбор летом, но теперь проблема полностью решена.

Всегда сложно пропустить предсезонку, потому что нужно догнать уровень других игроков. После предсезонки я постепенно возвращался к тренировкам, но пропустил первые четыре игры из-за окончания реабилитации и из-за того, что не был в форме.

В начале сезона мне было нелегко, пришлось набраться терпения. Мы не очень хорошо начали этот сезон, и было обидно, что я не мог помочь команде, но теперь я снова чувствую себя самим собой, а также чувствую, что теперь это моя футбольная семья», – сказал Виталий.

Отметим, что портал WhoScored включил Миколенко в символическую сборную 16-го тура Английской премьер-лиги после матча с «Челси» (2:0).

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Виталий Миколенко Эвертон травма бедра
Источник ФК Эвертон
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