Экс-игрок сборной Франции: «Мбаппе не прилагает усилий, он – индивидуалист»

Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри выступил с критикой в адрес форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе по итогам матча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Боруссии» Дортмунд (1:1).

51-летний экс-игрок заявил, что уроженец Парижа вообще недостаточно усердно работает на благо команды.

«Я обвиняю его в таком отношении. Я понимаю, что ему важна статистика. Он знал, что это матч, в котором от него ждали помощи. Он должен был быть лидером «ПСЖ». Нет сомнений в его качествах, но он парень, которого не волнуют никакие оборонительные задачи. Он не прилагает никаких усилий, когда защитник проходит от него в 3, 4, 5 м. Я видел пассивного Мбаппе и был очень-очень разочарован его поведением. Ему нужно понять, что лидер должен подавать пример и переживать за команду. Я помню Зизу. Он так старался, так много бегал, так много защищался. Зизу был командным игроком, а Мбаппе – индивидуалист», – заявил Дюгари.