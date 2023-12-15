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Франция
15 декабря 2023, 09:37 | Обновлено 15 декабря 2023, 09:47
358
0

Экс-игрок сборной Франции: «Мбаппе не прилагает усилий, он – индивидуалист»

Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего

15 декабря 2023, 09:37 | Обновлено 15 декабря 2023, 09:47
358
0
Экс-игрок сборной Франции: «Мбаппе не прилагает усилий, он – индивидуалист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри выступил с критикой в адрес форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе по итогам матча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Боруссии» Дортмунд (1:1).

51-летний экс-игрок заявил, что уроженец Парижа вообще недостаточно усердно работает на благо команды.

«Я обвиняю его в таком отношении. Я понимаю, что ему важна статистика. Он знал, что это матч, в котором от него ждали помощи. Он должен был быть лидером «ПСЖ». Нет сомнений в его качествах, но он парень, которого не волнуют никакие оборонительные задачи. Он не прилагает никаких усилий, когда защитник проходит от него в 3, 4, 5 м. Я видел пассивного Мбаппе и был очень-очень разочарован его поведением. Ему нужно понять, что лидер должен подавать пример и переживать за команду. Я помню Зизу. Он так старался, так много бегал, так много защищался. Зизу был командным игроком, а Мбаппе – индивидуалист», – заявил Дюгари.

Напомним, «ПСЖ» в группе F занял 2-е место, набрав 8 очков, опередив «Милан» по дополнительным показателям.

24-летний Мбаппе в нынешнем сезоне провел за «ПСЖ» во всех турнирах 20 матчей, забил 18 голов, сделал 2 ассиста.

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Источник Goal.com
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