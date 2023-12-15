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Англия
15 декабря 2023, 09:18 | Обновлено 15 декабря 2023, 09:31
73
0

Тренер Зинченко избежал наказания за критику арбитров

Микель Артета не будет наказан

15 декабря 2023, 09:18 | Обновлено 15 декабря 2023, 09:31
73
0
Тренер Зинченко избежал наказания за критику арбитров
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета за критические высказывания в адрес бригады арбитров после матча 11-го тура Английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:0) наказан не будет.

Об этом уведомила пресс-служба «канониров», сославшись на решение Футбольной ассоциации Англии.

Сообщается, что независимая комиссия ассоциации признала недоказанными обвинение против Артеты в предполагаемом нарушении.

Напомним, Артета в первых числах декабря встретился с представителями Футбольной ассоциации Англии, чтобы обсудить свои слова, сказанные в адрес судей, которые обслуживали матч «канониров» с «Ньюкаслом». Тогда футбольные чиновники обвинили испанца в оскорблении официальных лиц матча и нанесение ущерба репутации игры.

Как известно, «Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, занимает 2-е место в таблице АПЛ с 36 очками. Лидирует «Ливерпуль» (37 пунктов).

Ранее Микель Артета рассказал, сколько очков хватит для чемпионства в АПЛ.

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Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник ФК Арсенал Лондон
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