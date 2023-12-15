Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Барселоны: «Несмотря на разочарования, мы не сдадимся»
Испания
15 декабря 2023, 09:00 | Обновлено 15 декабря 2023, 09:03
419
0

Президент Барселоны: «Несмотря на разочарования, мы не сдадимся»

Жоан Лапорта – о целях клуба

15 декабря 2023, 09:00 | Обновлено 15 декабря 2023, 09:03
419
0
Президент Барселоны: «Несмотря на разочарования, мы не сдадимся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта во время традиционного рождественского ужина выступил с речью, которая была адресована как футболистам и персоналу команду, так и болельщикам коллектива.

«Несмотря на спортивные разочарования, которые являются частью спортивного мира, мы не сдадимся, пока день за днем будем чувствовать гордость за то, что представляем лучший клуб мира. Мы будем бороться в каждом из четырех турниров: Суперкубке и Кубке Испании, Лиге чемпионов и чемпионате. Я прошу вас о поддержке – сегодня она важна как никогда. Прошу, чтобы вы были вместе с нашими игроками и нашим тренером на пути к победе. Вместе мы сможем добиться этого», – заявил Лапорты.

«Барселона» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 4-е место, имея 34 очка после 16 туров.

Кроме этого, «блауграна» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе Н, где также играл донецкий «Шахтер», ставший третьим.

Ранее сообщалось, что «Барселону» может возглавить главный тренер «Жироны».

По теме:
Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных
ХАВИ – о ситуации в Барселоне: «Я еще могу все исправить»
Жирона – лидер в топ-5 европейских чемпионатов по количеству очков
Жоан Лапорта Ла Лига Барселона
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
Футбол | 15 декабря 2023, 06:23 21
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы

В число возможных оппонентов вошли «​​​Фрайбург», «​​​Марсель», «​​​Спарта»

Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Футбол | 14 декабря 2023, 11:37 35
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов

Донецкий клуб чаще всего занимал в группах третье место

Известны трансферные планы Жироны на зиму. Что будет с Цыганковым?
Футбол | 14.12.2023, 11:14
Известны трансферные планы Жироны на зиму. Что будет с Цыганковым?
Известны трансферные планы Жироны на зиму. Что будет с Цыганковым?
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Футбол | 14.12.2023, 13:53
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Помог забить соперникам. Названа оценка Таловерова за матч ЛАСКа в ЛЕ
Футбол | 15.12.2023, 02:41
Помог забить соперникам. Названа оценка Таловерова за матч ЛАСКа в ЛЕ
Помог забить соперникам. Названа оценка Таловерова за матч ЛАСКа в ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
13.12.2023, 20:17 8
Футбол
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
13.12.2023, 23:57 171
Футбол
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
14.12.2023, 04:59 2
Футбол
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
14.12.2023, 01:00 3
Футбол
ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент
ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент
14.12.2023, 05:53 1
Футбол
Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие
Джошуа и Уайлдер подписали контракт на супербой. Но есть одно условие
14.12.2023, 09:49 3
Бокс
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
14.12.2023, 17:18 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем