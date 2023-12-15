Президент Барселоны: «Несмотря на разочарования, мы не сдадимся»

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта во время традиционного рождественского ужина выступил с речью, которая была адресована как футболистам и персоналу команду, так и болельщикам коллектива.

«Несмотря на спортивные разочарования, которые являются частью спортивного мира, мы не сдадимся, пока день за днем будем чувствовать гордость за то, что представляем лучший клуб мира. Мы будем бороться в каждом из четырех турниров: Суперкубке и Кубке Испании, Лиге чемпионов и чемпионате. Я прошу вас о поддержке – сегодня она важна как никогда. Прошу, чтобы вы были вместе с нашими игроками и нашим тренером на пути к победе. Вместе мы сможем добиться этого», – заявил Лапорты.

«Барселона» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 4-е место, имея 34 очка после 16 туров.

Кроме этого, «блауграна» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе Н, где также играл донецкий «Шахтер», ставший третьим.

Ранее сообщалось, что «Барселону» может возглавить главный тренер «Жироны».