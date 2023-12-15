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Лига чемпионов
15 декабря 2023, 07:14 | Обновлено 15 декабря 2023, 07:26
338
0

Без «горняков». WhoScored представил сборную групповой стадии ЛЧ

В команде лучших сразу три представителя «Арсенала»

15 декабря 2023, 07:14 | Обновлено 15 декабря 2023, 07:26
338
0
Без «горняков». WhoScored представил сборную групповой стадии ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Статистический футбольный портал WhoScored презентовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

К сожалению, в когорту лучших не попал ни один игрок донецкого «Шахтера», который, напомним, в квартете Н занял 3-е место и получил путевку в плей-офф Лиги Европы. Зато в символической сборной от WhoScored есть сразу три представителя лондонского «Арсенала» – победителя группы В.

Символическая сборная группового этапа ЛЧ (версия WhoScored)

  • Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл», рейтинг – 7,3);
  • Защитники: Жоау Канселу («Барселона», 7,8), Матс Хуммельс («Боруссия», 7,4), Пепе («Порту», 7,2), Самуэл Лино («Атлетико», 7,6);
  • Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,8), Джуд Беллингем («Реал», 8,3), Микель Мерино («Сосьедад», 7,7), Габриэл Мартинелли («Арсенал», 8,4);
  • Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико», 7,9), Габриэл Жезус («Арсенал», 7,8).

Ранее сообщалось, что два игрока «Шахтера» получили признание по итогам группового турнира Лиги чемпионов.

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Источник WhoScored
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