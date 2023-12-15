Без «горняков». WhoScored представил сборную групповой стадии ЛЧ

Статистический футбольный портал WhoScored презентовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

К сожалению, в когорту лучших не попал ни один игрок донецкого «Шахтера», который, напомним, в квартете Н занял 3-е место и получил путевку в плей-офф Лиги Европы. Зато в символической сборной от WhoScored есть сразу три представителя лондонского «Арсенала» – победителя группы В.

Символическая сборная группового этапа ЛЧ (версия WhoScored)

Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл», рейтинг – 7,3);

Защитники: Жоау Канселу («Барселона», 7,8), Матс Хуммельс («Боруссия», 7,4), Пепе («Порту», 7,2), Самуэл Лино («Атлетико», 7,6);

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,8), Джуд Беллингем («Реал», 8,3), Микель Мерино («Сосьедад», 7,7), Габриэл Мартинелли («Арсенал», 8,4);

Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико», 7,9), Габриэл Жезус («Арсенал», 7,8).

Ранее сообщалось, что два игрока «Шахтера» получили признание по итогам группового турнира Лиги чемпионов.