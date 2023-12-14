Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Двое игроков Шахтера получили признание по результатам группового этапа ЛЧ
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 11:26 | Обновлено 14 декабря 2023, 12:21
1329
1

Двое игроков Шахтера получили признание по результатам группового этапа ЛЧ

Ризнык и Азаров попали в символическую сборную группы H

14 декабря 2023, 11:26 | Обновлено 14 декабря 2023, 12:21
1329
1
Двое игроков Шахтера получили признание по результатам группового этапа ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

13 ноября «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов сыграл решающий матч группового этапа с португальским «Порту». Игра прошла в Порту на стадионе «Драгау». Украинская команда проиграла в результативном матче со счетом 3:5 и продолжит выступления в Лиге Европы.

Авторитетный статистический портал WhoScored составил символическую сборную по результатам всех сыгранных туров в группе H. В команду попали два игрока «горняков». Дмитрий Ризнык получил общую оценку в 6.9 баллов, а Иракли Азаров – 7.0

В символическую сборную также попали четверо игроков «Барселоны» и пятеро игроков «Порту». Наивысший балл имеет недавний обидчик горняков Вендерсон Галено – 7.9.

Символическая сборная группы H

По теме:
Олег МАТВЕЕВ – о 1-м голе Шахтера: «Кто виноват, что Порту остановился?»
Статистика матча Порту – Шахтер. У Драконов лучше xG, владение и удары
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
WhoScored Дмитрий Ризнык Иракли Азаров Вендерсон Галено Порту Шахтер Донецк Барселона символическая сборная Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коснется ли матча против Украины? УЕФА наказал и Боснию из-за болельщиков
Футбол | 14 декабря 2023, 07:25 0
Коснется ли матча против Украины? УЕФА наказал и Боснию из-за болельщиков
Коснется ли матча против Украины? УЕФА наказал и Боснию из-за болельщиков

Федерация футбола Боснии и Герцеговины оштрафована на 50 тысяч евро

Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Футбол | 13 декабря 2023, 18:35 21
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025

Выход в плей-офф Лиги чемпионов принесет горнякам важные очки

Есть клаусула. Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном
Футбол | 14.12.2023, 09:23
Есть клаусула. Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном
Есть клаусула. Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Футбол | 13.12.2023, 20:17
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
Футбол | 13.12.2023, 19:12
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
молодцы
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
12.12.2023, 10:18 11
Футбол
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
13.12.2023, 18:43 1
Бокс
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
12.12.2023, 17:44 12
Футбол
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
12.12.2023, 21:43 2
Футбол
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
13.12.2023, 17:59 10
Футбол
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
13.12.2023, 23:57 166
Футбол
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
12.12.2023, 13:29 37
Футбол
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
13.12.2023, 00:02 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем