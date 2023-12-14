Двое игроков Шахтера получили признание по результатам группового этапа ЛЧ
Ризнык и Азаров попали в символическую сборную группы H
13 ноября «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов сыграл решающий матч группового этапа с португальским «Порту». Игра прошла в Порту на стадионе «Драгау». Украинская команда проиграла в результативном матче со счетом 3:5 и продолжит выступления в Лиге Европы.
Авторитетный статистический портал WhoScored составил символическую сборную по результатам всех сыгранных туров в группе H. В команду попали два игрока «горняков». Дмитрий Ризнык получил общую оценку в 6.9 баллов, а Иракли Азаров – 7.0
В символическую сборную также попали четверо игроков «Барселоны» и пятеро игроков «Порту». Наивысший балл имеет недавний обидчик горняков Вендерсон Галено – 7.9.
Символическая сборная группы H
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