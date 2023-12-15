Sofascore: Чурко – лучший игрок Зари в матче с Брейдабликом

Стали известны оценки игроков луганской «Зари» за выигранный матч Лиги конференций против «Брейдаблика» (4:0). Лучшим игроком команды и всего матча стал полузащитник Вячеслав Чурко. Капитан луганчан получил 7,8 балла.

Также высокие оценки за игру портал поставил Эдуардо Герреро (7,6), Петару Мичину, Дмитрию Мишневу и Антону Болю (по 7,5). Худшим в составе команды, несмотря на забитый гол, стал форвард Игорь Горбач (6,9).

В составе норвежской команды лучшим стал Сигурдарссон, совсем немного уступивший Чурко (7,7).