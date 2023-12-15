Лига конференций15 декабря 2023, 06:24 | Обновлено 15 декабря 2023, 06:25
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Sofascore: Чурко – лучший игрок Зари в матче с Брейдабликом
Капитан луганской команды получил оценку 7,8 балла
15 декабря 2023, 06:24 | Обновлено 15 декабря 2023, 06:25
154
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Стали известны оценки игроков луганской «Зари» за выигранный матч Лиги конференций против «Брейдаблика» (4:0). Лучшим игроком команды и всего матча стал полузащитник Вячеслав Чурко. Капитан луганчан получил 7,8 балла.
Также высокие оценки за игру портал поставил Эдуардо Герреро (7,6), Петару Мичину, Дмитрию Мишневу и Антону Болю (по 7,5). Худшим в составе команды, несмотря на забитый гол, стал форвард Игорь Горбач (6,9).
В составе норвежской команды лучшим стал Сигурдарссон, совсем немного уступивший Чурко (7,7).
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