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Лига конференций
15 декабря 2023, 06:24 | Обновлено 15 декабря 2023, 06:25
154
0

Sofascore: Чурко – лучший игрок Зари в матче с Брейдабликом

Капитан луганской команды получил оценку 7,8 балла

15 декабря 2023, 06:24 | Обновлено 15 декабря 2023, 06:25
154
0
Sofascore: Чурко – лучший игрок Зари в матче с Брейдабликом
ФК Заря Луганск. Вячеслав Чурко

Стали известны оценки игроков луганской «Зари» за выигранный матч Лиги конференций против «Брейдаблика» (4:0). Лучшим игроком команды и всего матча стал полузащитник Вячеслав Чурко. Капитан луганчан получил 7,8 балла.

Также высокие оценки за игру портал поставил Эдуардо Герреро (7,6), Петару Мичину, Дмитрию Мишневу и Антону Болю (по 7,5). Худшим в составе команды, несмотря на забитый гол, стал форвард Игорь Горбач (6,9).

В составе норвежской команды лучшим стал Сигурдарссон, совсем немного уступивший Чурко (7,7).

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Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик Заря - Брейдаблик SofaScore Вячеслав Чурко Эдуардо Герреро Петар Мичин Дмитрий Мишнев Антон Боль
Источник SofaScore
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