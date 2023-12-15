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Лига Европы
Рома
14.12.2023 19:45 – FT 3 : 0
Шериф
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Лига Европы
15 декабря 2023, 04:48 | Обновлено 15 декабря 2023, 05:17
23
0

Рома не заняла первое место, Коваль и Шериф покинули еврокубки

Состоялись поединки группы G в Лиге Европы

15 декабря 2023, 04:48 | Обновлено 15 декабря 2023, 05:17
23
0
Рома не заняла первое место, Коваль и Шериф покинули еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе G Лиги Европы прошли поединки 6 тура. Если бы пражская «Славия» проиграла свой матч «Серветту», а «Рома» победила бы «Шериф», то римляне заняли бы первое место в группе.

Но свой матч «Славия» уверенно выиграла, разгромив швейцарский «Серветт», поэтому победа «Ромы» над «Шерифом» Максима Коваля уже ничего не означала в турнирном плане. Молдавская команда заняла последнее место и покинула еврокубки.

Лига Европы. Группа G. 6 тур

Славия – Серветт – 4:0

Голы: Доудера, 15, Шранц, 25, Хитил, 30, 45

Рома – Шериф – 3:0

Голы: Лукаку, 11, Белотти, 32, Пизилли, 90+2

Рома: Свилар, Карсдорп, Льоренте (Паредес, 61), Челик, Кристанте, Залевски (Маннини, 86), Саншеш (Пагано, 61), Ауар (Эль-Шаарави, 46), Бове, Лукаку, Белотти (Пизилли, 73).

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Никколо Пизилли (Рома).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Рома).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
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Рома Рим Серветт Славия Прага Шериф Тирасполь Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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