Рома не заняла первое место, Коваль и Шериф покинули еврокубки
Состоялись поединки группы G в Лиге Европы
В группе G Лиги Европы прошли поединки 6 тура. Если бы пражская «Славия» проиграла свой матч «Серветту», а «Рома» победила бы «Шериф», то римляне заняли бы первое место в группе.
Но свой матч «Славия» уверенно выиграла, разгромив швейцарский «Серветт», поэтому победа «Ромы» над «Шерифом» Максима Коваля уже ничего не означала в турнирном плане. Молдавская команда заняла последнее место и покинула еврокубки.
Лига Европы. Группа G. 6 тур
Славия – Серветт – 4:0
Голы: Доудера, 15, Шранц, 25, Хитил, 30, 45
Рома – Шериф – 3:0
Голы: Лукаку, 11, Белотти, 32, Пизилли, 90+2
Рома: Свилар, Карсдорп, Льоренте (Паредес, 61), Челик, Кристанте, Залевски (Маннини, 86), Саншеш (Пагано, 61), Ауар (Эль-Шаарави, 46), Бове, Лукаку, Белотти (Пизилли, 73).
События матча
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