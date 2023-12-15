ЛЕ. Вильярреал и Ренн выдали триллер, Маккаби Хайфа вышел в ЛК

Состоялся последний тур в группе F Лиги Европы. Первое место разыграли между собой в очном поединке «Ренн» и «Вильярреал». Испанцы сумели удержать победный счет на последних минутах и оформили выход в 1/8 финала лиги Европы, «Ренн» будет вынужден стартовать весной с раунда 1/16 финала.

В другом матче группы путевку в Лигу конференций завоевал «Маккаби» из Хайфы, который на выезде победил «Панатинаикос».

Лига Европы. Группа F. 6 тур

Ренн – Вильярреал – 2:3

Голы: Ассион, 37, Блас, 79 – Жерар Морено, 36, пен, Ахомаш, 62, Парехо, 80

Панатинаикос – Маккаби Хайфа – 1:2

Голы: Иоаннидис, 89 – Дэвид, 20, Шери, 74

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