ЛЕ. Вильярреал и Ренн выдали триллер, Маккаби Хайфа вышел в ЛК
«Ренн» и «Панатинаикос» уступили в важных поединках
Состоялся последний тур в группе F Лиги Европы. Первое место разыграли между собой в очном поединке «Ренн» и «Вильярреал». Испанцы сумели удержать победный счет на последних минутах и оформили выход в 1/8 финала лиги Европы, «Ренн» будет вынужден стартовать весной с раунда 1/16 финала.
В другом матче группы путевку в Лигу конференций завоевал «Маккаби» из Хайфы, который на выезде победил «Панатинаикос».
Лига Европы. Группа F. 6 тур
Ренн – Вильярреал – 2:3
Голы: Ассион, 37, Блас, 79 – Жерар Морено, 36, пен, Ахомаш, 62, Парехо, 80
Панатинаикос – Маккаби Хайфа – 1:2
Голы: Иоаннидис, 89 – Дэвид, 20, Шери, 74
События матча
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