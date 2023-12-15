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Лига Европы
Ренн
14.12.2023 19:45 – FT 2 : 3
Вильярреал
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Лига Европы
15 декабря 2023, 04:16 | Обновлено 15 декабря 2023, 04:33
68
0

ЛЕ. Вильярреал и Ренн выдали триллер, Маккаби Хайфа вышел в ЛК

«Ренн» и «Панатинаикос» уступили в важных поединках

15 декабря 2023, 04:16 | Обновлено 15 декабря 2023, 04:33
68
0
ЛЕ. Вильярреал и Ренн выдали триллер, Маккаби Хайфа вышел в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся последний тур в группе F Лиги Европы. Первое место разыграли между собой в очном поединке «Ренн» и «Вильярреал». Испанцы сумели удержать победный счет на последних минутах и оформили выход в 1/8 финала лиги Европы, «Ренн» будет вынужден стартовать весной с раунда 1/16 финала.

В другом матче группы путевку в Лигу конференций завоевал «Маккаби» из Хайфы, который на выезде победил «Панатинаикос».

Лига Европы. Группа F. 6 тур

Ренн – Вильярреал – 2:3

Голы: Ассион, 37, Блас, 79 – Жерар Морено, 36, пен, Ахомаш, 62, Парехо, 80

Панатинаикос – Маккаби Хайфа – 1:2

Голы: Иоаннидис, 89 – Дэвид, 20, Шери, 74

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Парехо (Вильярреал).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Блас (Ренн).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Ильяс Ахомаш (Вильярреал).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Лоранс Ассиньон (Ренн).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Херард Морено (Вильярреал).
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Вильярреал Лига Европы видео голов и обзор Ренн Панатинаикос Маккаби Хайфа
Источник Sport.ua
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