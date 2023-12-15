ЛЕ. Группа Е. Поражение не помешало Ливерпулю занять первое место в группе

В последнем игровом дне Лиги Европы в группе Е «Ливерпуль» сенсационно уступил выезд «Сент-Жилуазу» со счетом 1:2. Однако это поражение ничего не означало в турнирном смысле для подопечных Клоппа, они раньше гарантировали первое место.

В другом матче группы «Тулуза» победила ЛАСК украинца Таловерова с таким же счетом. Из группы в плей-офф вышла именно «Тулуза», а бельгийцы отправились с третьего места в Лигу конференций, где могут встретиться с донецким «Щахтером».

Лига Европы. Группа Е. 6 тур

Сент-Жилуаз – Ливерпуль – 2:1

Голы: Амура, 32, Пуэртас, 43 – Куанса, 40

Ливерпуль: Келлехер, Брэдли, Конате (Гомес, 46), Куанса, Чемберс (Скенлон, 63), Эндо (Гравенберх, 46), Джонс, Эллиотт, Гакпо, Гордон (Макконнелл, 75), Доук (НуньеС, 63) .

ЛАСК – Тулуза – 1:2

Голы: Любичич, 61 – Далинга, 54, Суасо, 83

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