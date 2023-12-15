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Лига Европы
Юнион Сент-Жилуаз
14.12.2023 19:45 – FT 2 : 1
Ливерпуль
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Лига Европы
15 декабря 2023, 03:45 | Обновлено 15 декабря 2023, 04:14
86
0

ЛЕ. Группа Е. Поражение не помешало Ливерпулю занять первое место в группе

На второй строчке таблицы финишировала «Тулуза»

15 декабря 2023, 03:45 | Обновлено 15 декабря 2023, 04:14
86
0
ЛЕ. Группа Е. Поражение не помешало Ливерпулю занять первое место в группе
Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем игровом дне Лиги Европы в группе Е «Ливерпуль» сенсационно уступил выезд «Сент-Жилуазу» со счетом 1:2. Однако это поражение ничего не означало в турнирном смысле для подопечных Клоппа, они раньше гарантировали первое место.

В другом матче группы «Тулуза» победила ЛАСК украинца Таловерова с таким же счетом. Из группы в плей-офф вышла именно «Тулуза», а бельгийцы отправились с третьего места в Лигу конференций, где могут встретиться с донецким «Щахтером».

Лига Европы. Группа Е. 6 тур

Сент-Жилуаз – Ливерпуль – 2:1

Голы: Амура, 32, Пуэртас, 43 – Куанса, 40

Ливерпуль: Келлехер, Брэдли, Конате (Гомес, 46), Куанса, Чемберс (Скенлон, 63), Эндо (Гравенберх, 46), Джонс, Эллиотт, Гакпо, Гордон (Макконнелл, 75), Доук (НуньеС, 63) .

ЛАСК – Тулуза – 1:2

Голы: Любичич, 61 – Далинга, 54, Суасо, 83

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Кэмерон Пуэртас (Юнион Сент-Жилуаз).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Джарелл Куанса (Ливерпуль).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Амура (Юнион Сент-Жилуаз).
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Юнион Сент-Жилуаз Ливерпуль Тулуза ЛАСК Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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