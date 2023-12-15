Группа С Лиги Европы. Бетис отдал места в плей-офф Глазго и Спарте

Состоялись матчи заключительного тура Лиги Европы в группе С. Перед 6 туром испанский «Бетис» занимал первое место в группе, но все же вылетел в Лигу конференций, заняв третье место. Испанцев обошли «Глазго Рейнджерс» (благодаря победе в очном матче) и пражская «Спарта».

Лига Европы. 6 тур. Группа С

Бетис – Глазго Рейнджерс – 2:3

Голы: Миранда, 14, Айосе Перес, 37 – Сима, 10, Дессерс, 20, Руфь, 78

Арис Лимассол – Спарта Прага – 1:3

Голы: Бенгтссон, 84 – Кухта, 4, Бирманчевич, 11, 45+1

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