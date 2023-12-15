14.12.2023 22:00 – FT 2 : 3
Лига Европы15 декабря 2023, 02:55 | Обновлено 15 декабря 2023, 03:11
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Группа С Лиги Европы. Бетис отдал места в плей-офф Глазго и Спарте
Испанцы перед играми занимали первое место в группе, но вылетели в Лигу конференций
15 декабря 2023, 02:55 | Обновлено 15 декабря 2023, 03:11
52
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Состоялись матчи заключительного тура Лиги Европы в группе С. Перед 6 туром испанский «Бетис» занимал первое место в группе, но все же вылетел в Лигу конференций, заняв третье место. Испанцев обошли «Глазго Рейнджерс» (благодаря победе в очном матче) и пражская «Спарта».
Лига Европы. 6 тур. Группа С
Бетис – Глазго Рейнджерс – 2:3
Голы: Миранда, 14, Айосе Перес, 37 – Сима, 10, Дессерс, 20, Руфь, 78
Арис Лимассол – Спарта Прага – 1:3
Голы: Бенгтссон, 84 – Кухта, 4, Бирманчевич, 11, 45+1
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Кемар Руф (Глазго Рейнджерс).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Бетис).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Глазго Рейнджерс).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Миранда (Бетис).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Глазго Рейнджерс).
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