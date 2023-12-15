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Лига Европы
Бетис
14.12.2023 22:00 – FT 2 : 3
Глазго Рейнджерс
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Лига Европы
15 декабря 2023, 02:55 | Обновлено 15 декабря 2023, 03:11
52
0

Группа С Лиги Европы. Бетис отдал места в плей-офф Глазго и Спарте

Испанцы перед играми занимали первое место в группе, но вылетели в Лигу конференций

15 декабря 2023, 02:55 | Обновлено 15 декабря 2023, 03:11
52
0
Группа С Лиги Европы. Бетис отдал места в плей-офф Глазго и Спарте
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи заключительного тура Лиги Европы в группе С. Перед 6 туром испанский «Бетис» занимал первое место в группе, но все же вылетел в Лигу конференций, заняв третье место. Испанцев обошли «Глазго Рейнджерс» (благодаря победе в очном матче) и пражская «Спарта».

Лига Европы. 6 тур. Группа С

Бетис – Глазго Рейнджерс – 2:3

Голы: Миранда, 14, Айосе Перес, 37 – Сима, 10, Дессерс, 20, Руфь, 78

Арис Лимассол – Спарта Прага – 1:3

Голы: Бенгтссон, 84 – Кухта, 4, Бирманчевич, 11, 45+1

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Кемар Руф (Глазго Рейнджерс).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Бетис).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Глазго Рейнджерс).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Хуан Миранда (Бетис).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Глазго Рейнджерс).
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Бетис Глазго Рейнджерс Спарта Прага Арис Лимасол видео голов и обзор Лига Европы
Источник Sport.ua
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