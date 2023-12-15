Помог забить соперникам. Названа оценка Таловерова за матч ЛАСКа в ЛЕ

14 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги Европы в группе Е между командами ЛАСК и «Тулуза». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу французского клуба.

Украинский футболист гостей Максим Таловеров вышел на поле с первых минут и был заменен на 79-й на Томаса Гойгингера.

На 54-й во время атаки гостей Максим неудачно выбил мяч, после чего Сесар Гелаберт Пина начал голевую атаку «Тулузы», после которой был открыт счет.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.7 баллов. Такой показатель украинца является худшим среди всех игроков матча.

Лучшим игроком поединка был признан защитник «Тулузы» Логан Кошта (7.4).

Оценки WhoScored за матч ЛАСК – Тулуза – 1:2