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Лига Европы
Вест Хэм
14.12.2023 22:00 – FT 2 : 0
Фрайбург
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Лига Европы
15 декабря 2023, 01:53 | Обновлено 15 декабря 2023, 03:05
37
0

ЛЕ. Вест Хэм и Фрайбург определили победителя группы A

Во втором матче победу одержал «Олимпиакос» Пирей

15 декабря 2023, 01:53 | Обновлено 15 декабря 2023, 03:05
37
0
ЛЕ. Вест Хэм и Фрайбург определили победителя группы A
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись поединки заключительного тура в группе А Лиги Европы. В очном матче первое место разыграли «Вест Хэм» и «Фрайбург». Как и в первой игре между командами, сильнее оказались «молотки», именно они заняли первое место и отправились в 1/8 финала. Немецкая команда заняла второе место и стала потенциальным соперником донецкого «Шахтера» в 1/16 финала.

В еще одном матче группы встречались «Олимпиакос» Пирей и сербский ТСЦ «Бачка-Топола». Греки одержали победу, заняли третье место и отправились в Лигу конференций.

Лига Европы. 6 тур. Группа А

Вест Хэм – Фрайбург – 2:0

Голы: Кудус, 14, Альварес, 42

Олимпиакос П – Бачка-Топола – 5:2

Голы: Эль-Каби, 21, Поденсе, 40, 42, Рецос, 47, Эль-Араби, 68 – Джакович, 48, Чиркович, 61

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Эдсон Альварес (Вест Хэм).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Вест Хэм).
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Вест Хэм Фрайбург Лига Европы видео голов и обзор Олимпиакос Пирей ТСЦ Бачка-Топола
Источник Sport.ua
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