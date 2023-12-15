Худший игрок матча. Стала известна оценка Кочергина за провал Ракува в ЛЕ

14 декабря состоялся последний матч 6-го тура Лиги Европы в группе D между командами «Ракув» и «Аталанта». Игра завершилась разгромной победой итальянского клуба со счетом 4:0.

Украинский футболист хозяев Владислав Кочергин вышел на поле с первых минут и был заменен на 61-й на Марцина Цебулю.

При первом пропущенном голе Владислав потерял мяч в центре поля, после чего «Аталанта» провела успешную атаку и открыла счет.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Кочергину оценку в 5.1 баллов. Такой показатель украинца является худшим среди всех игроков матча.

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля Луис Муриэль (9.1).

Оценки WhoScored за матч Ракув – Аталанта – 0:4