Худший игрок матча. Стала известна оценка Кочергина за провал Ракува в ЛЕ
Польский клуб уступил «Аталанте» в последнем 6-м туре группового раунда турнира
14 декабря состоялся последний матч 6-го тура Лиги Европы в группе D между командами «Ракув» и «Аталанта». Игра завершилась разгромной победой итальянского клуба со счетом 4:0.
Украинский футболист хозяев Владислав Кочергин вышел на поле с первых минут и был заменен на 61-й на Марцина Цебулю.
При первом пропущенном голе Владислав потерял мяч в центре поля, после чего «Аталанта» провела успешную атаку и открыла счет.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Кочергину оценку в 5.1 баллов. Такой показатель украинца является худшим среди всех игроков матча.
Лучшим игроком поединка был признан автор дубля Луис Муриэль (9.1).
Оценки WhoScored за матч Ракув – Аталанта – 0:4
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