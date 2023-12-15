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Лига Европы
15 декабря 2023, 02:05 | Обновлено 15 декабря 2023, 02:07
39
0

Худший игрок матча. Стала известна оценка Кочергина за провал Ракува в ЛЕ

Польский клуб уступил «Аталанте» в последнем 6-м туре группового раунда турнира

15 декабря 2023, 02:05 | Обновлено 15 декабря 2023, 02:07
39
0
Худший игрок матча. Стала известна оценка Кочергина за провал Ракува в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

14 декабря состоялся последний матч 6-го тура Лиги Европы в группе D между командами «Ракув» и «Аталанта». Игра завершилась разгромной победой итальянского клуба со счетом 4:0.

Украинский футболист хозяев Владислав Кочергин вышел на поле с первых минут и был заменен на 61-й на Марцина Цебулю.

При первом пропущенном голе Владислав потерял мяч в центре поля, после чего «Аталанта» провела успешную атаку и открыла счет.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Кочергину оценку в 5.1 баллов. Такой показатель украинца является худшим среди всех игроков матча.

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля Луис Муриэль (9.1).

Оценки WhoScored за матч Ракув – Аталанта – 0:4

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лучший игрок WhoScored Владислав Кочергин Луис Муриэль Ракув Аталанта Лига Европы
Источник Sport.ua
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