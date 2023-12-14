ВИДЕО. Ренн и Вильярреал устроили триллер в битве за первое место группы

14 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги Европы.

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В триллере между Ренном и Вильярреалом (2:3) определялся победитель группы.

Казалось, что французский клуб вырвал нужную для себя ничью благодаря голу на 90+12 минуте, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR.

Победителем группы стал испанский клуб.

Лига Европы 2023/24

6-й тур, 14 декабря

Ренн (Франция) – Вильярреал (Испания) – 2:3

Голы: Ассиньон, 37, Блас, 79 – Жерар Морено, 36 (пен), Ахомаш, 62, Парехо, 80

Видео голов и обзор матча