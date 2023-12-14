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Лига Европы
Ренн
14.12.2023 19:45 – FT 2 : 3
Вильярреал
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Лига Европы
14 декабря 2023, 23:36 | Обновлено 14 декабря 2023, 23:42
324
0

ВИДЕО. Ренн и Вильярреал устроили триллер в битве за первое место группы

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги Европы

14 декабря 2023, 23:36 | Обновлено 14 декабря 2023, 23:42
324
0
ВИДЕО. Ренн и Вильярреал устроили триллер в битве за первое место группы
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В триллере между Ренном и Вильярреалом (2:3) определялся победитель группы.

Казалось, что французский клуб вырвал нужную для себя ничью благодаря голу на 90+12 минуте, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR.

Победителем группы стал испанский клуб.

Лига Европы 2023/24

6-й тур, 14 декабря

Ренн (Франция) – Вильярреал (Испания) – 2:3

Голы: Ассиньон, 37, Блас, 79 – Жерар Морено, 36 (пен), Ахомаш, 62, Парехо, 80

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Парехо (Вильярреал).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Блас (Ренн).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Ильяс Ахомаш (Вильярреал).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Лоранс Ассиньон (Ренн).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Херард Морено (Вильярреал).
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Источник Sport.ua
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