ВИДЕО. Ренн и Вильярреал устроили триллер в битве за первое место группы
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14 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги Европы.
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В триллере между Ренном и Вильярреалом (2:3) определялся победитель группы.
Казалось, что французский клуб вырвал нужную для себя ничью благодаря голу на 90+12 минуте, но взятие ворот было отменено после просмотра VAR.
Победителем группы стал испанский клуб.
Лига Европы 2023/24
6-й тур, 14 декабря
Ренн (Франция) – Вильярреал (Испания) – 2:3
Голы: Ассиньон, 37, Блас, 79 – Жерар Морено, 36 (пен), Ахомаш, 62, Парехо, 80
Видео голов и обзор матча
События матча
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