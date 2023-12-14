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Лига Европы
Юнион Сент-Жилуаз
14.12.2023 19:45 – FT 2 : 1
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 14 декабря 2023, 23:42
282
0

ВИДЕО. Как Ливерпуль проиграл матч Лиги Европы в Бельгии

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги Европы

14 декабря 2023, 23:23 | Обновлено 14 декабря 2023, 23:42
282
0
ВИДЕО. Как Ливерпуль проиграл матч Лиги Европы в Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ливерпуль проиграл матч в Бельгии, но все равно финишировал на первой позиции в группе.

Лига Европы 2023/24

6-й тур, 14 декабря

Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Ливерпуль (Англия) – 2:1

Голы: Амура, 32, Пуэртас, 43 – Куанса, 39

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Амура, 32 мин.

ГОЛ! 1:1. Куанса, 39 мин.

ГОЛ! 2:1. Пуэртас, 43 мин.

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Кэмерон Пуэртас (Юнион Сент-Жилуаз).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Джарелл Куанса (Ливерпуль).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Амура (Юнион Сент-Жилуаз).
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Ливерпуль Лига Европы Юнион Сент-Жилуаз видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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