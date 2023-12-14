ВИДЕО. Как Ливерпуль проиграл матч Лиги Европы в Бельгии

14 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги Европы.

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Ливерпуль проиграл матч в Бельгии, но все равно финишировал на первой позиции в группе.

Лига Европы 2023/24

6-й тур, 14 декабря

Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Ливерпуль (Англия) – 2:1

Голы: Амура, 32, Пуэртас, 43 – Куанса, 39

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Амура, 32 мин.

ГОЛ! 1:1. Куанса, 39 мин.

ГОЛ! 2:1. Пуэртас, 43 мин.