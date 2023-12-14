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  4. Не смогли доказать вину. Артету не накажут за критику судейства
Англия
14 декабря 2023, 22:34 |
102
0

Не смогли доказать вину. Артету не накажут за критику судейства

Главный тренер «Арсенал» не понесет наказания

14 декабря 2023, 22:34 |
102
0
Не смогли доказать вину. Артету не накажут за критику судейства
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главного тренера «Арсенала» Микеля Артету не накажут за критику в адрес арбитров.

Менеджер был обвинен в связи с различными комментариями в интервью СМИ после матча «Арсенала» в Премьер-лиге против «Ньюкасла» в субботу 4 ноября. Например, он раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

Независимая комиссия по регулированию признала недоказанным обвинения Футбольной ассоциации Англии против испанского специалиста.

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Источник Футбольная ассоциация Англии
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