Не смогли доказать вину. Артету не накажут за критику судейства

Главного тренера «Арсенала» Микеля Артету не накажут за критику в адрес арбитров.

Менеджер был обвинен в связи с различными комментариями в интервью СМИ после матча «Арсенала» в Премьер-лиге против «Ньюкасла» в субботу 4 ноября. Например, он раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».

Независимая комиссия по регулированию признала недоказанным обвинения Футбольной ассоциации Англии против испанского специалиста.