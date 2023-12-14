Не смогли доказать вину. Артету не накажут за критику судейства
Главный тренер «Арсенал» не понесет наказания
Главного тренера «Арсенала» Микеля Артету не накажут за критику в адрес арбитров.
Менеджер был обвинен в связи с различными комментариями в интервью СМИ после матча «Арсенала» в Премьер-лиге против «Ньюкасла» в субботу 4 ноября. Например, он раскритиковал судейство Стюарта Эттуэлла и решение засчитать гол соперника: «Мне стыдно, что гол «Ньюкасла» не отменили в лиге, считающейся лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Позор».
Независимая комиссия по регулированию признала недоказанным обвинения Футбольной ассоциации Англии против испанского специалиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Осталось только два вопроса: престиж клуба и страны
Донецкий клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов