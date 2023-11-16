У Артеты проблемы. Менеджер Арсенала обвинен ассоциацией Англии

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения менеджеру лондонского «Арсенала» Микелю Артете.

Причина – критика судейство со стороны испанца после матча чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (0:1). Микель Артета, в частности, назвал работу судейской бригады «позором».

«Микелю Артете предъявлены обвинения в нарушении правила FA E3.1 в связи с его комментариями, которые он сделал в интервью СМИ после матча АПЛ с «Ньюкаслом» в субботу, 4 ноября. Его комментарии представляют собой неправомерное поведение, поскольку они оскорбляют официальных лиц матча и дискредитируют игру. У Микеля Артеты есть время до вторника, 21 ноября, для того, чтобы дать ответ на это обвинение», – цитирует заявление Ассоциации Evening Standard.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» поддержал Микеля Артету в его критике судейства в матче с «Ньюкаслом».