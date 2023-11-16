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Англия
16 ноября 2023, 22:11 | Обновлено 16 ноября 2023, 22:29
1027
0

У Артеты проблемы. Менеджер Арсенала обвинен ассоциацией Англии

Футбольные чиновник недовольны поведением испанского тренера

16 ноября 2023, 22:11 | Обновлено 16 ноября 2023, 22:29
1027
0
У Артеты проблемы. Менеджер Арсенала обвинен ассоциацией Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения менеджеру лондонского «Арсенала» Микелю Артете.

Причина – критика судейство со стороны испанца после матча чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (0:1). Микель Артета, в частности, назвал работу судейской бригады «позором».

«Микелю Артете предъявлены обвинения в нарушении правила FA E3.1 в связи с его комментариями, которые он сделал в интервью СМИ после матча АПЛ с «Ньюкаслом» в субботу, 4 ноября. Его комментарии представляют собой неправомерное поведение, поскольку они оскорбляют официальных лиц матча и дискредитируют игру. У Микеля Артеты есть время до вторника, 21 ноября, для того, чтобы дать ответ на это обвинение», – цитирует заявление Ассоциации Evening Standard.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» поддержал Микеля Артету в его критике судейства в матче с «Ньюкаслом».

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Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ньюкасл
Источник Evening Standard
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