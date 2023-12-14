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14 декабря 2023, 22:51 | Обновлено 14 декабря 2023, 22:58
542
0

Кто выше Роналдо? Обнародован рейтинг лучших футболистов 90-х

Издание FourFourTwo обнародовало интересный рейтинг

14 декабря 2023, 22:51 | Обновлено 14 декабря 2023, 22:58
542
0
Кто выше Роналдо? Обнародован рейтинг лучших футболистов 90-х
Getty Images/Global Images Ukraine. Зидан и Роналдо

Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших футболистов 90-х годов.

Возглавил рейтинг легендарный француз Зинедин Зидан, который в 1998 году привел Францию к первой в ее истории победе на чемпионате мира и выиграл в том же году «Золотой мяч».

За Зиданом разместились «зубастик» Роналдо, который выигрывал высшую индивидуальную награду в 1997 году и стал лучшим бомбардиром ЧМ-1998, и итальянец Роберто Баджо, также выигрывавший «Золотой мяч».

В пятерку лучших попал и легендарный защитник «Милана» Паоло Мальдини и Ривалдо, показывавший звездный футбол в «Барселоне».

Ранее FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших футболистов ХХІ века.

Топ-10 лучших футболистов 90-х годов:

  1. Зинедин Зидан
  2. Роналдо
  3. Роберто Баджо
  4. Паоло Мальдини
  5. Ривалдо
  6. Марко Ван Бастен
  7. Деннис Бергкамп
  8. Луиш Фигу
  9. Ромарио
  10. ​​​Христо Стоичков
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Источник FourFourTwo
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