Кто выше Роналдо? Обнародован рейтинг лучших футболистов 90-х

Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших футболистов 90-х годов.

Возглавил рейтинг легендарный француз Зинедин Зидан, который в 1998 году привел Францию к первой в ее истории победе на чемпионате мира и выиграл в том же году «Золотой мяч».

За Зиданом разместились «зубастик» Роналдо, который выигрывал высшую индивидуальную награду в 1997 году и стал лучшим бомбардиром ЧМ-1998, и итальянец Роберто Баджо, также выигрывавший «Золотой мяч».

В пятерку лучших попал и легендарный защитник «Милана» Паоло Мальдини и Ривалдо, показывавший звездный футбол в «Барселоне».

Ранее FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших футболистов ХХІ века.

Топ-10 лучших футболистов 90-х годов: