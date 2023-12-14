Кто выше Роналдо? Обнародован рейтинг лучших футболистов 90-х
Издание FourFourTwo обнародовало интересный рейтинг
Авторитетный английский портал FourFourTwo назвал свою версию рейтинга лучших футболистов 90-х годов.
Возглавил рейтинг легендарный француз Зинедин Зидан, который в 1998 году привел Францию к первой в ее истории победе на чемпионате мира и выиграл в том же году «Золотой мяч».
За Зиданом разместились «зубастик» Роналдо, который выигрывал высшую индивидуальную награду в 1997 году и стал лучшим бомбардиром ЧМ-1998, и итальянец Роберто Баджо, также выигрывавший «Золотой мяч».
В пятерку лучших попал и легендарный защитник «Милана» Паоло Мальдини и Ривалдо, показывавший звездный футбол в «Барселоне».
Ранее FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших футболистов ХХІ века.
Топ-10 лучших футболистов 90-х годов:
- Зинедин Зидан
- Роналдо
- Роберто Баджо
- Паоло Мальдини
- Ривалдо
- Марко Ван Бастен
- Деннис Бергкамп
- Луиш Фигу
- Ромарио
- Христо Стоичков
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