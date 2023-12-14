Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рекорд Марадоны устоял. Шесть футболок Месси с ЧМ-2022 проданы за $7,8 млн
Чемпионат мира
14 декабря 2023, 22:15 |
460
0

Рекорд Марадоны устоял. Шесть футболок Месси с ЧМ-2022 проданы за $7,8 млн

Экипировка Лионеля была среди лотов на аукционе Sotheby's

14 декабря 2023, 22:15 |
460
0
Рекорд Марадоны устоял. Шесть футболок Месси с ЧМ-2022 проданы за $7,8 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Шесть футболок Лионеля Месси, в которых он играл на чемпионате мира по футболу 2022 года, проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 7,8 миллиона долларов.

Отметим, что в этих футболках он играл в первом тайме финала, полуфинале, четвертьфинале, матче 1/8 финала и двух встречах группового раунда. Отметим, что еще одну футболку получил австралиец Кэмми Девлин, который обменялся с Лионелем после матча группового этапа.

Часть средств, вырученных от аукциона, будет передана для потребностей детей в Барселоне, страдающих редкими заболеваниями.

Рекорд по стоимости продажи футбольной экипировки, надетой во время игры, установила футболка Диего Марадоны, в которой он забил знаменитый гол «Рука Бога». Она была продана за 8,66 млн долларов в 2022 году.

Ранее был побит рекорд Лионеля Месси по наибольшему контракту в истории профессионального спорта.

По теме:
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока 2023 года
Известны 11 финалистов на приз игроку года от Globe Soccer Awards
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
Лионель Месси игровая форма
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
Футбол | 14 декабря 2023, 04:59 2
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?

«Шахтер» уступил португальской команде со счетом 3:5 и не сумел выйти в плей-офф ЛЧ

Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Футбол | 14 декабря 2023, 11:37 34
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов

Донецкий клуб чаще всего занимал в группах третье место

Лига Европы. ЛАСК с Таловеровым уступил Тулузе. Коваль пропустил от Лукаку
Футбол | 14.12.2023, 21:49
Лига Европы. ЛАСК с Таловеровым уступил Тулузе. Коваль пропустил от Лукаку
Лига Европы. ЛАСК с Таловеровым уступил Тулузе. Коваль пропустил от Лукаку
Заря – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 14.12.2023, 20:00
Заря – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Заря – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Футбол | 13.12.2023, 23:57
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент
ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент
14.12.2023, 05:53 1
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
13.12.2023, 06:27
Футбол
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
13.12.2023, 21:15 15
Футбол
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
13.12.2023, 18:43 1
Бокс
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
14.12.2023, 01:00 3
Футбол
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
13.12.2023, 03:50
Футбол
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
12.12.2023, 17:44 12
Футбол
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
13.12.2023, 22:52 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем