Рекорд Марадоны устоял. Шесть футболок Месси с ЧМ-2022 проданы за $7,8 млн
Экипировка Лионеля была среди лотов на аукционе Sotheby's
Шесть футболок Лионеля Месси, в которых он играл на чемпионате мира по футболу 2022 года, проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 7,8 миллиона долларов.
Отметим, что в этих футболках он играл в первом тайме финала, полуфинале, четвертьфинале, матче 1/8 финала и двух встречах группового раунда. Отметим, что еще одну футболку получил австралиец Кэмми Девлин, который обменялся с Лионелем после матча группового этапа.
Часть средств, вырученных от аукциона, будет передана для потребностей детей в Барселоне, страдающих редкими заболеваниями.
Рекорд по стоимости продажи футбольной экипировки, надетой во время игры, установила футболка Диего Марадоны, в которой он забил знаменитый гол «Рука Бога». Она была продана за 8,66 млн долларов в 2022 году.
Ранее был побит рекорд Лионеля Месси по наибольшему контракту в истории профессионального спорта.
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