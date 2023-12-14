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WTA
14 декабря 2023, 21:50 | Обновлено 14 декабря 2023, 21:58
199
0

Пуповина вокруг шеи ребенка. Осака рассказала о непростых родах

Японская теннисистка пережила неприятные моменты

14 декабря 2023, 21:50 | Обновлено 14 декабря 2023, 21:58
199
0
Пуповина вокруг шеи ребенка. Осака рассказала о непростых родах
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака рассказала о непростых родах.

В день, когда у Осаки отошли воды, она поспешила в больницу. Врачи, обеспокоенные инфекцией в ее организме, немедленно подключили ее к капельнице с антибиотиками. Через 12 часов матка раскрылась всего на один сантиметр. Врач прописал Питоцин, который заставляет матку сокращаться. У Осаки была плохая реакция, и ее начало тошнить.

Проходили часы, а Осака пыталась дышать и сосредоточиться на рождении дочери, говоря себе: «Что бы ни случилось, это случится. Это не то, что я могу контролировать». Она прочитала множество книг по воспитанию детей и родам, но шквал советов казался ей непосильным. Она ходила на курсы по подготовке к родам. Но ничто из этого не подготовило ее в полной мере.

В какой-то момент во время схваток врачи сказали Осаке, что она должна быстро вытолкнуть своего ребенка. «Я помню, что в тот момент почувствовала: «Это самая страшная боль в моей жизни», – говорит Осака. «И я знаю, что если я пройду через это, то все остальное будет очень легко». Позже Осака узнала, что пуповина была обмотана вокруг шеи ее дочери.

Осака родила в начале июля здоровую девочку. Она и ее бойфренд, 26-летний рэпер Кордэ, назвали свою малышку Шай, что в переводе с иврита означает «дар». Вначале «был огромный период адаптации», – говорит Осака. «Жизнь изменилась за один день. С того момента, как вы возвращаетесь домой из больницы, все меняется».

Отметим, что Наоми не играла в WTA-туре c 2022 года. Ее возвращение состоится в Брисбене в начале следующего года.

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Наоми Осака lifestyle рождение ребенка
Источник InStyle
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