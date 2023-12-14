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  4. Моуриньо? Определены 5 из 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
Лига Европы
14 декабря 2023, 22:48 | Обновлено 14 декабря 2023, 23:03
1455
5

Моуриньо? Определены 5 из 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы

Среди возможных оппонентов горняков есть итальянская «​​​​​​​Рома»

14 декабря 2023, 22:48 | Обновлено 14 декабря 2023, 23:03
1455
5
Моуриньо? Определены 5 из 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо, коуч Ромы

​14 декабря проходят заключительные поединки 6-го тура Лиги Европы 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер ожидает соперника, с которым сыграет весной в 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьевка этой стадии пройдет в швейцарском Ньоне 18 декабря в 14:00 по киевскому времени.

В 1/16 финала ЛЕ команды, перешедшие из ЛЧ (в том числе Шахтер), будут играть против клубов, которые займут 2-е места в группах Лиги Европы.

После первого блока матчей 14 декабря известно 5 из 8 потенциальных соперников Шахтера:

  • Спортинг (Португалия), Тулуза (Франция), Ренн (Франция), Рома (Италия), Карабах (Азербайджан)

Самым опасным соперником выглядит итальянская «Рома» под руководством Жозе Моуриньо, финалист прошлогодней Лиги Европы.

Остальные три потенциальных соперника Шахтера будут определены поздно вечером 14 декабря по итогам второго блока матчей 6-го тура Лиги Европы.

Возможные соперники Шахтера

  • 🔹 Группа A: Фрайбург (Германия) или Вест Хэм (Англия)
  • 🔹 Группа B: Брайтон (Англия) или Марсель (Франция)
  • 🔹 Группа C: Рейнджерс (Шотландия) или Бетис (Испания) или Спарта (Чехия)
  • 🔹 Группа D: Спортинг (Португалия)
  • 🔹 Группа E: Тулуза (Франция)
  • 🔹 Группа F: Ренн (Франция)
  • 🔹 Группа G: Рома (Италия)
  • 🔹 Группа H: Карабах (Азербайджан)

Турнирные таблицы Лиги Европы

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Источник Sport.ua
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Remark
Нехай буде Брайтон, епічна зустріч.
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+2
Kamon
Но только не Спортинг или Рома 
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0
Kamon
Ренн или Карабах 
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0
Fireman
Хай дають Карабах, гуляти так гуляти навесні що збірній що шахтарю)
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0
u6464u
тільки не Рома .
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0
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