Моуриньо? Определены 5 из 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы

​14 декабря проходят заключительные поединки 6-го тура Лиги Европы 2023/24.

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Донецкий Шахтер ожидает соперника, с которым сыграет весной в 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьевка этой стадии пройдет в швейцарском Ньоне 18 декабря в 14:00 по киевскому времени.

В 1/16 финала ЛЕ команды, перешедшие из ЛЧ (в том числе Шахтер), будут играть против клубов, которые займут 2-е места в группах Лиги Европы.

После первого блока матчей 14 декабря известно 5 из 8 потенциальных соперников Шахтера:

Спортинг (Португалия), Тулуза (Франция), Ренн (Франция), Рома (Италия), Карабах (Азербайджан)

Самым опасным соперником выглядит итальянская «Рома» под руководством Жозе Моуриньо, финалист прошлогодней Лиги Европы.

Остальные три потенциальных соперника Шахтера будут определены поздно вечером 14 декабря по итогам второго блока матчей 6-го тура Лиги Европы.

Возможные соперники Шахтера

🔹 Группа A: Фрайбург (Германия) или Вест Хэм (Англия)

🔹 Группа B: Брайтон (Англия) или Марсель (Франция)

🔹 Группа C: Рейнджерс (Шотландия) или Бетис (Испания) или Спарта (Чехия)

🔹 Группа D: Спортинг (Португалия)

(Португалия) 🔹 Группа E: Тулуза (Франция)

(Франция) 🔹 Группа F: Ренн (Франция)

(Франция) 🔹 Группа G: Рома (Италия)

(Италия) 🔹 Группа H: Карабах (Азербайджан)

Турнирные таблицы Лиги Европы