Фенербахче победил Спартак Т и вышел в плей-офф ЛК, Легия обыграла АЗ
Состоялось восемь поединков Лиги конференций
Сегодня, 14 декабря, проходят матчи завершающего шестого раунда группового этапа Лиги конференций. Было сыграно восемь игр.
Турецкий «Фенербахче» в решающем матче групповой стадии разгромил «Спартак» из Трнавы и квалифицировался в плей-офф турнира. Английская «Астон Вилла» на выезде сыграл вничью с боснийским «Зрински», а венгерский «Ференцварош» поделил очки с итальянской «Фиорентиной». Домашние победы на свой счет также записали «Абердин», «Легия», «Генк», «ПАОК» и «Лудогорец».
Лига конференций, 6-й тур. 14 декабря
Абердин – Айнтрахт Франкфурт – 2:0
Голы: Дюк, 41, Шоклер, 74.
Генк – Чукарички – 2:0
Голы: Хейнен, 21, Пейнтсил, 57.
Зрински – Астон Вилла – 1:1
Голы: Малекинушич, 87 – Дзаньоло, 61.
Легия – АЗ – 2:0
Голы: Рибейро, 34, Крамер, 81.
Лудогорец – Нордшелланд – 1:0
Гол: Пьотровски, 79
ПАОК – ГИК – 4:2
Голы: оздоев, 37, Константелиас, 47, Тойви, 53 (автогол), Мург, 55 – Радулович, 6, Хетемай, 90+2.
Фенербахче – Спартак Трнава – 4:0
Голы: Кадигола, 36, Такач, 48 (автогол), Джеко, 60, 61.
Ференцварош – Фиорентина – 1:1
Голы: Захариассен, 48 – Раньери, 73.
⏰ RESULTS ⏰— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 14, 2023
Legia, Ferencváros, Fenerbahçe & Ludogorets secure qualification ✅#UECL
События матча
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