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Лига конференций
Легия
14.12.2023 19:45 – FT 2 : 0
АЗ Алкмаар
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14 декабря 2023, 21:49 | Обновлено 14 декабря 2023, 23:13
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0

Фенербахче победил Спартак Т и вышел в плей-офф ЛК, Легия обыграла АЗ

Состоялось восемь поединков Лиги конференций

14 декабря 2023, 21:49 | Обновлено 14 декабря 2023, 23:13
213
0
Фенербахче победил Спартак Т и вышел в плей-офф ЛК, Легия обыграла АЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фенербахче – Спартак Трнава

Сегодня, 14 декабря, проходят матчи завершающего шестого раунда группового этапа Лиги конференций. Было сыграно восемь игр.

Турецкий «Фенербахче» в решающем матче групповой стадии разгромил «Спартак» из Трнавы и квалифицировался в плей-офф турнира. Английская «Астон Вилла» на выезде сыграл вничью с боснийским «Зрински», а венгерский «Ференцварош» поделил очки с итальянской «Фиорентиной». Домашние победы на свой счет также записали «Абердин», «Легия», «Генк», «ПАОК» и «Лудогорец».

Лига конференций, 6-й тур. 14 декабря

Абердин – Айнтрахт Франкфурт – 2:0
Голы: Дюк, 41, Шоклер, 74.

Генк – Чукарички – 2:0
Голы: Хейнен, 21, Пейнтсил, 57.

Зрински – Астон Вилла – 1:1
Голы: Малекинушич, 87 – Дзаньоло, 61.

Легия – АЗ – 2:0
Голы: Рибейро, 34, Крамер, 81.

Лудогорец – Нордшелланд – 1:0
Гол: Пьотровски, 79

ПАОК – ГИК – 4:2
Голы: оздоев, 37, Константелиас, 47, Тойви, 53 (автогол), Мург, 55 – Радулович, 6, Хетемай, 90+2.

Фенербахче – Спартак Трнава – 4:0
Голы: Кадигола, 36, Такач, 48 (автогол), Джеко, 60, 61.

Ференцварош – Фиорентина – 1:1
Голы: Захариассен, 48 – Раньери, 73.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Блаж Крамер (Легия).
53’
Бруно Мартинш Инди (АЗ Алкмаар) получает красную карточку.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Рибейру (Легия).
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Фенербахче Спартак Трнава Нордшелланд Лудогорец Зриньски Ференцварош Чукарички Абердин Айнтрахт Франкфурт Генк Астон Вилла Легия Варшава АЗ Алкмаар ПАОК ХИК Хельсинки Фиорентина Лига конференций видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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