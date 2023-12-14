Фенербахче победил Спартак Т и вышел в плей-офф ЛК, Легия обыграла АЗ

Сегодня, 14 декабря, проходят матчи завершающего шестого раунда группового этапа Лиги конференций. Было сыграно восемь игр.

Турецкий «Фенербахче» в решающем матче групповой стадии разгромил «Спартак» из Трнавы и квалифицировался в плей-офф турнира. Английская «Астон Вилла» на выезде сыграл вничью с боснийским «Зрински», а венгерский «Ференцварош» поделил очки с итальянской «Фиорентиной». Домашние победы на свой счет также записали «Абердин», «Легия», «Генк», «ПАОК» и «Лудогорец».

Лига конференций, 6-й тур. 14 декабря

Абердин – Айнтрахт Франкфурт – 2:0

Голы: Дюк, 41, Шоклер, 74.

Генк – Чукарички – 2:0

Голы: Хейнен, 21, Пейнтсил, 57.

Зрински – Астон Вилла – 1:1

Голы: Малекинушич, 87 – Дзаньоло, 61.

Легия – АЗ – 2:0

Голы: Рибейро, 34, Крамер, 81.

Лудогорец – Нордшелланд – 1:0

Гол: Пьотровски, 79

ПАОК – ГИК – 4:2

Голы: оздоев, 37, Константелиас, 47, Тойви, 53 (автогол), Мург, 55 – Радулович, 6, Хетемай, 90+2.

Фенербахче – Спартак Трнава – 4:0

Голы: Кадигола, 36, Такач, 48 (автогол), Джеко, 60, 61.

Ференцварош – Фиорентина – 1:1

Голы: Захариассен, 48 – Раньери, 73.