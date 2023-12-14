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  4. Большинство из Челси. Моуриньо составил свою команду мечты
Англия
14 декабря 2023, 21:24 |
457
2

Большинство из Челси. Моуриньо составил свою команду мечты

Известный тренер выбрал лучших футболистов, которые играли в его командах

14 декабря 2023, 21:24 |
457
2
Большинство из Челси. Моуриньо составил свою команду мечты
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Один из самых известных и успешных футбольных тренеров современности Жозе Моуринью составил символическую сборную игроков, которых тренировал.

Команда мечты Жозе Моуриньо

Вратарь: Петр Чех
защитники: Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Вильям Галлас
полузащитники: Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Месут Озил
нападающие: Криштиану Роналду, Дидье Дрогба, Эден Азар.

Отметим, что сейчас португалец возглавляет итальянскую «Рому». До этого он поработал в «Реале», «Интере», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэме», «Порту» и других командах.

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Команда мечты Жозе Моуриньо
Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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Алекс 122
У Челси ьыл высочайший уровень .Баллок Дрогба .даже Шева не вписывался .А сейчас мудрик.это смешео 
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Wlad West
Шмурдик под первым номером?
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