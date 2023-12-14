Большинство из Челси. Моуриньо составил свою команду мечты

Один из самых известных и успешных футбольных тренеров современности Жозе Моуринью составил символическую сборную игроков, которых тренировал.

Команда мечты Жозе Моуриньо

Вратарь: Петр Чех

защитники: Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Вильям Галлас

полузащитники: Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Месут Озил

нападающие: Криштиану Роналду, Дидье Дрогба, Эден Азар.

Отметим, что сейчас португалец возглавляет итальянскую «Рому». До этого он поработал в «Реале», «Интере», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэме», «Порту» и других командах.