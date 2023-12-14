Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Арсенала рассказал, как Зинченко помог ему адаптироваться в клубе
Англия
14 декабря 2023, 22:09 |
727
0

Защитник Арсенала рассказал, как Зинченко помог ему адаптироваться в клубе

Якуб Кивиор – об украинском защитнике

14 декабря 2023, 22:09 |
727
0
Защитник Арсенала рассказал, как Зинченко помог ему адаптироваться в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Польский защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор рассказал, как украинец Александр Зинченко облегчил ему адаптацию в команде.

Кивор в прошлом сезоне пробился в основной состав «канониров», а до этого выступал за их молодежную команду.

«Зинченко мне действительно помог, он представил меня взрослой команде, мы тогда играли важный матч против «Манчестер Юнайтед». Александр после матча повел меня в раздевалку и познакомил со всеми, это было действительно важно, поскольку я тогда очень сильно волновался», – вспоминает Кивиор.

Ранее бывший игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью «Арсенала».

По теме:
Не смогли доказать вину. Артету не накажут за критику судейства
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
Матч АПЛ впервые рассудит женщина
Якуб Кивиор Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Футбол | 13 декабря 2023, 23:57 166
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту

Донецкий клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

Заря – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 14 декабря 2023, 20:00 10
Заря – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Заря – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Осталось только два вопроса: престиж клуба и страны

Лига Европы. ЛАСК с Таловеровым уступил Тулузе. Коваль пропустил от Лукаку
Футбол | 14.12.2023, 21:49
Лига Европы. ЛАСК с Таловеровым уступил Тулузе. Коваль пропустил от Лукаку
Лига Европы. ЛАСК с Таловеровым уступил Тулузе. Коваль пропустил от Лукаку
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Футбол | 14.12.2023, 11:37
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Футбол | 14.12.2023, 15:11
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
13.12.2023, 19:12 2
Футбол
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
14.12.2023, 00:05
Футбол
Блашко выпала из обоймы сборной Украины
Блашко выпала из обоймы сборной Украины
13.12.2023, 10:32 1
Биатлон
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
13.12.2023, 20:17 8
Футбол
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
13.12.2023, 18:43 1
Бокс
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
13.12.2023, 13:31 15
Футбол
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
12.12.2023, 18:20
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
13.12.2023, 06:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем