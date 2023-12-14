Защитник Арсенала рассказал, как Зинченко помог ему адаптироваться в клубе

Польский защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор рассказал, как украинец Александр Зинченко облегчил ему адаптацию в команде.

Кивор в прошлом сезоне пробился в основной состав «канониров», а до этого выступал за их молодежную команду.

«Зинченко мне действительно помог, он представил меня взрослой команде, мы тогда играли важный матч против «Манчестер Юнайтед». Александр после матча повел меня в раздевалку и познакомил со всеми, это было действительно важно, поскольку я тогда очень сильно волновался», – вспоминает Кивиор.

Ранее бывший игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью «Арсенала».