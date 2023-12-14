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  4. Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
Англия
14 декабря 2023, 19:26 | Обновлено 14 декабря 2023, 19:50
2220
2

Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала

Оуэн Харгривз раскритиковал действия украинца в обороне

14 декабря 2023, 19:26 | Обновлено 14 декабря 2023, 19:50
2220
2
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Экс-футболист «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Оуэн Харгривз нелестно высказался в адрес украинского игрока «Арсенала» Александра Зинченко, комментируя, в частности, игру нашего соотечественника в матче АПЛ против «Астон Виллы» (0:1).

«Честно говоря, в моем понимании, Зинченко — единственная слабость этого «Арсенала». Остальная часть команды достаточно хороша, чтобы выиграть нынешний чемпионат Англии.

Я знаю, что Зинченко по ходу игры меняет свою базовую позицию, смещаясь в полузащиту и создавая тем самым перегрузки для обороны соперника. Но гол в ворота «Арсенала» в матче АПЛ с «Астон Виллой» стал прямым следствием того, что в нужный момент Зинченко не оказалось на его базовой позиции левофлангового защитника. Хватит уже бегать в тот центр поля! Не надо ничего изобретать, просто будь защитником», — сказал Харгривз в эфире The Kelly and Wrighty Show.

Отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко провел за «Арсенал» 21 матч во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

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Оуэн Харгривз Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Астон Вилла - Арсенал
Источник The Boot Room
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Комментарии 2
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umnuy2
а кто это чудо вообще со своим виденьем футбола---тогда и вратарям не надо ногами играть а нападающим в обороне отрабатывать
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+4
pa1103
Він тренер Арсеналу ? Хто це, щоб його слухати ?
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+4
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