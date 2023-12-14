В Динамо официально сообщили, перейдет ли вице-президент на работу в УАФ

Пресс-атташе «Динамо» Киев Андрей Шахов прокомментировал информацию о возможном переходе вице-президента клуба Дмитрия Брифа в Украинскую ассоциацию футбола.

«Это совершенно исключено. Дмитрий Бриф чрезвычайно загружен работой в клубе, он полностью сосредоточен на развитии «Динамо» Киев».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что вице-президент столичного клуба Дмитрий Бриф может перейти на работу в Украинскую ассоциацию футбола в команду Андрея Шевченко, который является единственным кандидатом на выборах президента УАФ.

Президент клуба Игорь Суркис, по данным ТаТоТаке, рассказал: «Сейчас Бриф выполняет обязанности первого вице-президента «Динамо». Не знаю, кому это выгодно, но вероятность того, что он покинет клуб или будет совмещать свои обязанности с работой в федерации, равны абсолютному нулю».

Конгресс УАФ, на котором состоятся выборы президента ассоциации, должны пройти 25 января 2023 года.