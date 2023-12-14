Сегодня, 14 декабря, состоялась автограф-сессия украинских лидеров футбольного клуба «Жирона».

Нападающий Артем Довбик и вингер Виктор Цыганков встретились с болельщиками «Жироны», поставили свои автографы на атрибутике команды и сделали фото на память с болельщиками.

Пресс-служба «Жироны» разместила в инстаграме видео, как Цыганков и Довбик поставили автографы на украинском флаге

Ранее украинские лидеры «Жироны» отреагировали на победу в матче с «Барселоной».

ВИДЕО. Довбик и Цыганков поставили автографы на украинском флаге