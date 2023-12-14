ВИДЕО. Довбик и Цыганков поставили автографы на украинском флаге
Сегодня состоялась автограф-сессия украинских лидеров «Жироны»
Сегодня, 14 декабря, состоялась автограф-сессия украинских лидеров футбольного клуба «Жирона».
Нападающий Артем Довбик и вингер Виктор Цыганков встретились с болельщиками «Жироны», поставили свои автографы на атрибутике команды и сделали фото на память с болельщиками.
Пресс-служба «Жироны» разместила в инстаграме видео, как Цыганков и Довбик поставили автографы на украинском флаге
Ранее украинские лидеры «Жироны» отреагировали на победу в матче с «Барселоной».
ВИДЕО. Довбик и Цыганков поставили автографы на украинском флаге
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