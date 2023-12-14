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Испания
14 декабря 2023, 20:41 | Обновлено 14 декабря 2023, 21:04
703
0

ВИДЕО. Довбик и Цыганков поставили автографы на украинском флаге

Сегодня состоялась автограф-сессия украинских лидеров «Жироны»

14 декабря 2023, 20:41 | Обновлено 14 декабря 2023, 21:04
703
0
ВИДЕО. Довбик и Цыганков поставили автографы на украинском флаге
Getty Images/Global Images Ukraine. Довбик и Цыганков

Сегодня, 14 декабря, состоялась автограф-сессия украинских лидеров футбольного клуба «Жирона».

Нападающий Артем Довбик и вингер Виктор Цыганков встретились с болельщиками «Жироны», поставили свои автографы на атрибутике команды и сделали фото на память с болельщиками.

Пресс-служба «Жироны» разместила в инстаграме видео, как Цыганков и Довбик поставили автографы на украинском флаге

Ранее украинские лидеры «Жироны» отреагировали на победу в матче с «Барселоной».

ВИДЕО. Довбик и Цыганков поставили автографы на украинском флаге

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона lifestyle болельщики автограф фанаты
Источник Sport.ua
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