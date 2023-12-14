Таловеров и Коваль выйдут в стартовых составах на заключительные игры ЛЕ

Сегодня, 14 декабря, состоится завершающий шестой тур группового этапа Лиги Европы

Украинский защитник австрийского «ЛАСКа» Максим Таловеров выйдет в стартовом составе на матч против «Тулузы». Австрийский клуб упустил шанс выйти в плей-офф ЛЕ, но может еще побороться за выход в Лигу Конференций.

Вратарь молдавского «Шерифа» Максим Коваль также начнет матч с первых минут. Его клуб в Риме сыграет против «Ромы». Для украинского голкипера и его команды этот матч уже ничего не значит, поскольку команда упустила шансы на еврокубковую весну.

Оба поединка начнутся в 19:45.