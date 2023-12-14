Таловеров и Коваль выйдут в стартовых составах на заключительные игры ЛЕ
Оба матча начнутся в 19:45
Сегодня, 14 декабря, состоится завершающий шестой тур группового этапа Лиги Европы
Украинский защитник австрийского «ЛАСКа» Максим Таловеров выйдет в стартовом составе на матч против «Тулузы». Австрийский клуб упустил шанс выйти в плей-офф ЛЕ, но может еще побороться за выход в Лигу Конференций.
Вратарь молдавского «Шерифа» Максим Коваль также начнет матч с первых минут. Его клуб в Риме сыграет против «Ромы». Для украинского голкипера и его команды этот матч уже ничего не значит, поскольку команда упустила шансы на еврокубковую весну.
Оба поединка начнутся в 19:45.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мичел может стать тренером «Барселоны»
Признание румынского наставника, которое вряд ли понравится Ахметову, Палкину и Срне