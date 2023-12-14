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Лига конференций
14 декабря 2023, 19:43 | Обновлено 14 декабря 2023, 21:14
267
0

Таловеров и Коваль выйдут в стартовых составах на заключительные игры ЛЕ

Оба матча начнутся в 19:45

14 декабря 2023, 19:43 | Обновлено 14 декабря 2023, 21:14
267
0
Таловеров и Коваль выйдут в стартовых составах на заключительные игры ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Сегодня, 14 декабря, состоится завершающий шестой тур группового этапа Лиги Европы

Украинский защитник австрийского «ЛАСКа» Максим Таловеров выйдет в стартовом составе на матч против «Тулузы». Австрийский клуб упустил шанс выйти в плей-офф ЛЕ, но может еще побороться за выход в Лигу Конференций.

Вратарь молдавского «Шерифа» Максим Коваль также начнет матч с первых минут. Его клуб в Риме сыграет против «Ромы». Для украинского голкипера и его команды этот матч уже ничего не значит, поскольку команда упустила шансы на еврокубковую весну.

Оба поединка начнутся в 19:45.

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Максим Таловеров Максим Коваль (футболист) Шериф Тирасполь ЛАСК Лига Европы стартовые составы Тулуза Рома Рим
Источник Sport.ua
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