Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
Испания
14 декабря 2023, 20:06 |
4337
0

Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками

Мадридский гранд заинтересовался левым защитником жиронцев Мигелем Гутьерресом

14 декабря 2023, 20:06 |
4337
0
Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Гутьеррес

Мадридский «Реал» и «Жирона» ведут переговоры, которые могут принести пользу обоим клубам с точки зрения обмена игроков.

«Сливочные» заинтересованы в трансфере молодого левого защитника Мигеля Гутьерреса, к которому также проявляют интерес «Манчестер Сити» и «Арсенал». Каталонский клуб в свою очередь следит за игроком молодежной команды «Реала» Марко Мартином. Учитывая это, клубы уже зимой могут согласовать обмен игроками, сообщает Dondiario.

Ранее сообщалось, что каталонская «Жирона» не хочет отпускать своих лидеров зимой и будет пытаться усилить команду.

По теме:
ВИДЕО. Довбик и Цыганков поставили автографы на украинском флаге
Локомотив попрощался с воспитанником Динамо и еще двумя игроками
Трое футболистов могут покинуть Челси зимой. Есть ли среди них Мудрик?
Мигель Гутьеррес Жирона Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы
Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанский источник назвал стартового вратаря Реала на матч с Вильярреалом
Футбол | 14 декабря 2023, 10:56 1
Испанский источник назвал стартового вратаря Реала на матч с Вильярреалом
Испанский источник назвал стартового вратаря Реала на матч с Вильярреалом

Ворота «сливочных» снова будет защищать Андрей Лунин

УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
Футбол | 13 декабря 2023, 22:52 10
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?

Украинских болельщиков обвинили в расизме

Матч АПЛ впервые рассудит женщина
Футбол | 14.12.2023, 18:48
Матч АПЛ впервые рассудит женщина
Матч АПЛ впервые рассудит женщина
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Футбол | 14.12.2023, 00:15
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Без ЛЧ, но с ЛЕ. Все равно спасибо, Шахтер
Футбол | 14.12.2023, 12:25
Без ЛЧ, но с ЛЕ. Все равно спасибо, Шахтер
Без ЛЧ, но с ЛЕ. Все равно спасибо, Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
13.12.2023, 21:15 15
Футбол
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
13.12.2023, 03:50
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
14.12.2023, 14:59
Другие виды
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
13.12.2023, 13:31 15
Футбол
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
13.12.2023, 18:43 1
Бокс
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
12.12.2023, 17:44 12
Футбол
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
13.12.2023, 23:57 166
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем