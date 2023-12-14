Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками

Мадридский «Реал» и «Жирона» ведут переговоры, которые могут принести пользу обоим клубам с точки зрения обмена игроков.

«Сливочные» заинтересованы в трансфере молодого левого защитника Мигеля Гутьерреса, к которому также проявляют интерес «Манчестер Сити» и «Арсенал». Каталонский клуб в свою очередь следит за игроком молодежной команды «Реала» Марко Мартином. Учитывая это, клубы уже зимой могут согласовать обмен игроками, сообщает Dondiario.

Ранее сообщалось, что каталонская «Жирона» не хочет отпускать своих лидеров зимой и будет пытаться усилить команду.