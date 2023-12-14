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  4. Известны трансферные планы Жироны на зиму. Что будет с Цыганковым?
Испания
14 декабря 2023, 11:14 |
2270
0

Известны трансферные планы Жироны на зиму. Что будет с Цыганковым?

Каталонская команда не намерена отпускать своих лидеров

14 декабря 2023, 11:14 |
2270
0
Известны трансферные планы Жироны на зиму. Что будет с Цыганковым?
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Жирона» не хочет отпускать своих лидеров зимой и будет пытаться усилить команду, сообщает испанское издание Fichajes.

Источник отмечает, что английские клубы действительно интересуются Виктором Цыганковым, а команды Бундеслиги в свою очередь нацелились на защитника Арнау Мартинеса, но «Жирона» сделает все, чтобы удержать лидеров хотя бы до конца сезона 2023/24.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов приобрести Виктора Цыганкова уже зимой, выплатив отступные в размере 30 миллионов евро.

Сейчас «Жирона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 41 очко в 16 поединках чемпионата Испании.

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Виктор Цыганков Жирона трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
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