Известны трансферные планы Жироны на зиму. Что будет с Цыганковым?

Каталонская «Жирона» не хочет отпускать своих лидеров зимой и будет пытаться усилить команду, сообщает испанское издание Fichajes.

Источник отмечает, что английские клубы действительно интересуются Виктором Цыганковым, а команды Бундеслиги в свою очередь нацелились на защитника Арнау Мартинеса, но «Жирона» сделает все, чтобы удержать лидеров хотя бы до конца сезона 2023/24.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов приобрести Виктора Цыганкова уже зимой, выплатив отступные в размере 30 миллионов евро.

Сейчас «Жирона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 41 очко в 16 поединках чемпионата Испании.