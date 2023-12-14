Мирослав СТУПАР: «Арбитр матча в Порту не был безгрешным»
Известный эксперт – об игре дончан с Порту в Лиге чемпионов
Во вчерашнем поединке группового раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Шахтер» произошел спорный момент на 29-й минуте, когда «горняк» Сикан сравнял счет, хотя лайсмен во время атаки зафиксировал офсайд у одного из дончан.
Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал свою оценку этому игровому эпизоду:
- Футболисты во время матча подчиняются только свистку арбитра. Это – закон. Поскольку во время результативной атаки гостей свисток «молчал», то это уже вина игроков «Порту», что они остановились, отреагировав таким образом на фиксацию лайсменом офсайда. Хотя хозяева должны быть в курсе, что лайсмен поднимая флажок сигнализирует не им, а арбитру, который принимает решение останавливать или продолжать игру. Странно, что об этом забыли хозяева, которые во главе с ветераном Пепе после справедливо засчитанного с помощью VAR гола Сикана, хотели устроить обструкцию судейской бригаде. Все закончилось ожидаемо: предупреждениями за пределами поля запасному вратарю Клаудиу Рамосу и главному тренеру Консейсау.
Безгрешен ли был, в отличие от своего помощника, арбитр из Румынии Ковач? Нет, он также допускал ошибки, но они не повлияли на итоговый результат. «Порту» победил «Шахтер» заслуженно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о последней игре «горняков» в нынешней чемпионской Лиге
Фарук Коджа уже подал в отставку со своего поста
сами совершили колхозного уровня ошибку и еще пытались чего то добиться от судьи.