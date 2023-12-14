Мирослав СТУПАР: «Арбитр матча в Порту не был безгрешным»

Во вчерашнем поединке группового раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Шахтер» произошел спорный момент на 29-й минуте, когда «горняк» Сикан сравнял счет, хотя лайсмен во время атаки зафиксировал офсайд у одного из дончан.

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал свою оценку этому игровому эпизоду:

- Футболисты во время матча подчиняются только свистку арбитра. Это – закон. Поскольку во время результативной атаки гостей свисток «молчал», то это уже вина игроков «Порту», что они остановились, отреагировав таким образом на фиксацию лайсменом офсайда. Хотя хозяева должны быть в курсе, что лайсмен поднимая флажок сигнализирует не им, а арбитру, который принимает решение останавливать или продолжать игру. Странно, что об этом забыли хозяева, которые во главе с ветераном Пепе после справедливо засчитанного с помощью VAR гола Сикана, хотели устроить обструкцию судейской бригаде. Все закончилось ожидаемо: предупреждениями за пределами поля запасному вратарю Клаудиу Рамосу и главному тренеру Консейсау.

Безгрешен ли был, в отличие от своего помощника, арбитр из Румынии Ковач? Нет, он также допускал ошибки, но они не повлияли на итоговый результат. «Порту» победил «Шахтер» заслуженно.