Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирослав СТУПАР: «Арбитр матча в Порту не был безгрешным»
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 18:57 | Обновлено 14 декабря 2023, 19:51
1251
4

Мирослав СТУПАР: «Арбитр матча в Порту не был безгрешным»

Известный эксперт – об игре дончан с Порту в Лиге чемпионов

14 декабря 2023, 18:57 | Обновлено 14 декабря 2023, 19:51
1251
4
Мирослав СТУПАР: «Арбитр матча в Порту не был безгрешным»
ФК Шахтер Донецк

Во вчерашнем поединке группового раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Шахтер» произошел спорный момент на 29-й минуте, когда «горняк» Сикан сравнял счет, хотя лайсмен во время атаки зафиксировал офсайд у одного из дончан.

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал свою оценку этому игровому эпизоду:

- Футболисты во время матча подчиняются только свистку арбитра. Это – закон. Поскольку во время результативной атаки гостей свисток «молчал», то это уже вина игроков «Порту», что они остановились, отреагировав таким образом на фиксацию лайсменом офсайда. Хотя хозяева должны быть в курсе, что лайсмен поднимая флажок сигнализирует не им, а арбитру, который принимает решение останавливать или продолжать игру. Странно, что об этом забыли хозяева, которые во главе с ветераном Пепе после справедливо засчитанного с помощью VAR гола Сикана, хотели устроить обструкцию судейской бригаде. Все закончилось ожидаемо: предупреждениями за пределами поля запасному вратарю Клаудиу Рамосу и главному тренеру Консейсау.

Безгрешен ли был, в отличие от своего помощника, арбитр из Румынии Ковач? Нет, он также допускал ошибки, но они не повлияли на итоговый результат. «Порту» победил «Шахтер» заслуженно.

По теме:
Локомотив попрощался с воспитанником Динамо и еще двумя игроками
Колос проведет на зимних сборах семь поединков
ХАВИ – о ситуации в Барселоне: «Я еще могу все исправить»
Мирослав Ступар Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Порту - Шахтер инсайд Даниил Сикан
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без ЛЧ, но с ЛЕ. Все равно спасибо, Шахтер
Футбол | 14 декабря 2023, 12:25 44
Без ЛЧ, но с ЛЕ. Все равно спасибо, Шахтер
Без ЛЧ, но с ЛЕ. Все равно спасибо, Шахтер

Валерий Василенко – о последней игре «горняков» в нынешней чемпионской Лиге

Стало известно, что грозит президенту Анкарагюджю за избиение арбитра
Футбол | 14 декабря 2023, 18:02 3
Стало известно, что грозит президенту Анкарагюджю за избиение арбитра
Стало известно, что грозит президенту Анкарагюджю за избиение арбитра

Фарук Коджа уже подал в отставку со своего поста

УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
Футбол | 13.12.2023, 22:52
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Футбол | 14.12.2023, 00:15
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
Футбол | 14.12.2023, 04:59
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
я был в шоке вчера от тупняка португальцев.
сами совершили колхозного уровня ошибку и еще пытались чего то добиться от судьи.
Ответить
0
Falko
Безвідносно до матчу, але знову задався питанням: навіщо лінійним зараз ті прапорці взагалі? Це за динозаврів так сигнали подавали, а зараз у всіх рації. Просто передай головному у вухо: "Бачу офсайд", - і не треба махати. А так тільки ворон лякають і людей від справи відволікають.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
13.12.2023, 23:57 166
Футбол
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
12.12.2023, 18:20
Футбол
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
13.12.2023, 20:17 8
Футбол
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
13.12.2023, 00:02 8
Футбол
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
13.12.2023, 19:12 2
Футбол
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
14.12.2023, 00:05
Футбол
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
13.12.2023, 03:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем