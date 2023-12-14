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  4. ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 04:59 |
1571
0

ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?

«Шахтер» уступил португальской команде со счетом 3:5 и не сумел выйти в плей-офф ЛЧ

14 декабря 2023, 04:59 |
1571
0
ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Почему?
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

Из-за этого поражение украинский клуб не сумел пробиться в плей-офф главного еврокубкового турнира и весной продолжит выступления в Лиге Европы.

Первый мяч в этом поединке забил Даниил Сикан после передачи Александра Зубкова.

Перед тем, как Зубков получил мяч, лайнсмен зафиксировал офсайд, однако главный арбитр встречи Иштван Ковач разрешил доиграть эпизод.

После этого арбитр дважды проверил эпизод с помощью VAR. Вначале рассматривался момент с передачей на Зубкова, а затем – с передачей на Сикана.

Зубков не находился в офсайде, а Сикан после передачи Александра частично был за линией мяча. Но VAR провел линию по проекции туловища на землю и зафиксировал в офсайде только кисть Даниила. В итоге гол был засчитан.

ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Момент с передачей на Зубкова

ФОТО. Арбитр дважды смотрел VAR после гола Сикана в ворота Порту. Момент с передачей на Сикана

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фото VAR Иштван Ковач Лига чемпионов Порту Шахтер Донецк Порту - Шахтер Даниил Сикан Александр Зубков
Источник Sport.ua
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