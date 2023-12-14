Источник: два основных игрока Зари не сыграют в заключительном матче ЛК

В четверг, 14 декабря, «Заря» в шестом туре Лиги конференций сыграет с исландским «Брейдабликом». Матч состоится в Люблине на стадионе «Арена Люблин».

По информации источника, матч против исландской команды сегодня пропустят полузащитник Александр Яцык и защитник Игорь Кирюханцев. Яцык не успел восстановиться после дискомфорта в колене. Кирюханцев был заменен на 68-й минуте матча 17-го тура УПЛ против «Кривбасса» из-за дискомфорта в области мышц бедра. Не помогут украинскому клубу в этом матче также вратарь Мацапура, защитник Бутко и хавбек Волошин, которые давно находятся в лазарете.

После пяти матчей группового этапа луганская «Заря» занимает третье место в группе B с четырьмя очками, а «Брейдаблик» зачетных баллов вообще не набирал. Оба клуба потеряли шансы на выход из группы.