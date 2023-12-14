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Лига конференций
14 декабря 2023, 18:50 | Обновлено 14 декабря 2023, 18:53
640
0

Источник: два основных игрока Зари не сыграют в заключительном матче ЛК

Александр Яцык и Игорь Кирюханцев пропустят матч против «Брейдаблика»

14 декабря 2023, 18:50 | Обновлено 14 декабря 2023, 18:53
640
0
Источник: два основных игрока Зари не сыграют в заключительном матче ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Яцык

В четверг, 14 декабря, «Заря» в шестом туре Лиги конференций сыграет с исландским «Брейдабликом». Матч состоится в Люблине на стадионе «Арена Люблин».

По информации источника, матч против исландской команды сегодня пропустят полузащитник Александр Яцык и защитник Игорь Кирюханцев. Яцык не успел восстановиться после дискомфорта в колене. Кирюханцев был заменен на 68-й минуте матча 17-го тура УПЛ против «Кривбасса» из-за дискомфорта в области мышц бедра. Не помогут украинскому клубу в этом матче также вратарь Мацапура, защитник Бутко и хавбек Волошин, которые давно находятся в лазарете.

После пяти матчей группового этапа луганская «Заря» занимает третье место в группе B с четырьмя очками, а «Брейдаблик» зачетных баллов вообще не набирал. Оба клуба потеряли шансы на выход из группы.

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Заря - Брейдаблик Александр Яцык Игорь Кирюханцев травма Лига конференций Брейдаблик Заря Луганск
Источник ТаТоТаке
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