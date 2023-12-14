Джокович отреагировал на то, что Иванишевича не признали тренером года
Новак подозревает, что в этом году выиграл нелостаточно
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович с издевкой отреагировал на признание команды Янника Синнера тренерами года.
Отметим, что его тренер Горан Иванишевич также претендовал на эту награду, но победителями стали Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци.
«Поздравляю Даррена и Симоне с отличным сезоном с Янником.
Горан, я думаю, нам нужно выиграть 4/4 турниров Grand Slam, чтобы тебя, возможно (только возможно), признали тренером года. Закончить год первым, выиграть три ТБШ и Итоговый турнир и войти в историю этого спорта недостаточно, мой дорогой тренер», – написал Джокович.
Ранее Федерер рассказал, почему Надаль и Джокович должны играть как можно дольше.
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