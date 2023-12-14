Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович отреагировал на то, что Иванишевича не признали тренером года
ATP
14 декабря 2023, 18:22 | Обновлено 14 декабря 2023, 18:52
270
0

Джокович отреагировал на то, что Иванишевича не признали тренером года

Новак подозревает, что в этом году выиграл нелостаточно

14 декабря 2023, 18:22 | Обновлено 14 декабря 2023, 18:52
270
0
Джокович отреагировал на то, что Иванишевича не признали тренером года
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Горан Иванишевич

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович с издевкой отреагировал на признание команды Янника Синнера тренерами года.

Отметим, что его тренер Горан Иванишевич также претендовал на эту награду, но победителями стали Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци.

«Поздравляю Даррена и Симоне с отличным сезоном с Янником.

Горан, я думаю, нам нужно выиграть 4/4 турниров Grand Slam, чтобы тебя, возможно (только возможно), признали тренером года. Закончить год первым, выиграть три ТБШ и Итоговый турнир и войти в историю этого спорта недостаточно, мой дорогой тренер», – написал Джокович.

Ранее Федерер рассказал, почему Надаль и Джокович должны играть как можно дольше.

По теме:
Ник КИРЬОС: «Джокович бы уничтожил Сампраса на корте, съел бы его живьем»
Рейтинг ATP. Сачко и Крутых поднялись на одну строчку
Федерер рассказал, почему Надаль и Джокович должны играть как можно дольше
Новак Джокович Янник Синнер Горан Иванишевич
Источник Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Футбол | 13 декабря 2023, 21:15 15
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?

Украинец не придерживался указания главного тренера

Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Футбол | 13 декабря 2023, 23:57 166
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту

Донецкий клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны место и дата проведения матч Кубка Дэвиса Украина – США
Теннис | 12.12.2023, 17:01
Стали известны место и дата проведения матч Кубка Дэвиса Украина – США
Стали известны место и дата проведения матч Кубка Дэвиса Украина – США
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Футбол | 14.12.2023, 11:37
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Футбол | 14.12.2023, 15:11
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
13.12.2023, 19:12 2
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
13.12.2023, 06:27
Футбол
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
13.12.2023, 00:02 8
Футбол
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
13.12.2023, 17:59 15
Футбол
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
13.12.2023, 22:52 10
Футбол
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
14.12.2023, 00:15 4
Футбол
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
13.12.2023, 03:50
Футбол
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
12.12.2023, 17:44 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем