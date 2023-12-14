Джокович отреагировал на то, что Иванишевича не признали тренером года

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович с издевкой отреагировал на признание команды Янника Синнера тренерами года.

Отметим, что его тренер Горан Иванишевич также претендовал на эту награду, но победителями стали Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци.

«Поздравляю Даррена и Симоне с отличным сезоном с Янником.

Горан, я думаю, нам нужно выиграть 4/4 турниров Grand Slam, чтобы тебя, возможно (только возможно), признали тренером года. Закончить год первым, выиграть три ТБШ и Итоговый турнир и войти в историю этого спорта недостаточно, мой дорогой тренер», – написал Джокович.

Ранее Федерер рассказал, почему Надаль и Джокович должны играть как можно дольше.