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  4. Федерер рассказал, почему Надаль и Джокович должны играть как можно дольше
ATP
09 декабря 2023, 14:59 | Обновлено 09 декабря 2023, 15:02
167
0

Федерер рассказал, почему Надаль и Джокович должны играть как можно дольше

Роджер уверен, что это хорошо для всего тенниса

09 декабря 2023, 14:59 | Обновлено 09 декабря 2023, 15:02
167
0
Федерер рассказал, почему Надаль и Джокович должны играть как можно дольше
Getty Images/Global Images Ukraine. Надаль, Джокович и Федерер

Бывший лидер мирового тенниса Роджер Федерер рассказал, почему для тенниса важно, чтобы Рафаэль Надаль и Новак Джокович играли как можно дольше.

«Они титаны, иконы игры, и мне повезло сыграть против каждого из них по 40-50 раз. У меня много воспоминаний о множестве отличных матчей, настоящих битв. Я столько раз отвечал на вопросы о них и могу сказать только хорошее. Так что было здорово делить с ними корт на протяжении стольких лет.

Я надеюсь, что Рафа Надаль вернется очень сильным в следующем году. И я надеюсь, что Новак Джокович сможет продолжать играть столько, сколько захочет, потому что это очень хорошо для игры, когда эти парни все еще в ней», – заявил Федерер.

Отметим, что Надаль анонсировал завершение карьеры в 2024 году.

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Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович
Источник Twitter
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