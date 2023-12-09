Федерер рассказал, почему Надаль и Джокович должны играть как можно дольше

Бывший лидер мирового тенниса Роджер Федерер рассказал, почему для тенниса важно, чтобы Рафаэль Надаль и Новак Джокович играли как можно дольше.

«Они титаны, иконы игры, и мне повезло сыграть против каждого из них по 40-50 раз. У меня много воспоминаний о множестве отличных матчей, настоящих битв. Я столько раз отвечал на вопросы о них и могу сказать только хорошее. Так что было здорово делить с ними корт на протяжении стольких лет.

Я надеюсь, что Рафа Надаль вернется очень сильным в следующем году. И я надеюсь, что Новак Джокович сможет продолжать играть столько, сколько захочет, потому что это очень хорошо для игры, когда эти парни все еще в ней», – заявил Федерер.

Отметим, что Надаль анонсировал завершение карьеры в 2024 году.