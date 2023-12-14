Трое футболистов могут покинуть Челси зимой. Есть ли среди них Мудрик?
Лондонский клуб готовит зимнюю распродажу
Лондонский «Челси» готов продать троих футболистов в следующее трансферное окно, зимой.
По информации ESPN, в список «ненужных» попал вингер Нони Мадуэке и защитники Трево Чалоба и Ян Матсен.
Главной трансферной целью «синих» является приобретение звездного форварда, «Челси» интересны Виктор Осимхен из «Наполи» и Айван Тоуни из «Брентфорда», но у лондонского клуба ограничены трансферные возможности из-за финансового фейр-плей и они готовы расстаться с тремя вышеуказанными футболистами.
Ранее сообщалось, что «пенсионеры» зимой могут приобрести еще одного звездного вингера и продать Мудрика уже в 2024 году.
«Челси» занимает 12-е место в АПЛ, имея 19 очков.
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