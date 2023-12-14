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14 декабря 2023, 17:13 | Обновлено 14 декабря 2023, 17:14
753
0

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока 2023 года

Церемония награждения пройдет 15 января в Лондоне

14 декабря 2023, 17:13 | Обновлено 14 декабря 2023, 17:14
753
0
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока 2023 года
FIFA

Следом за тренерской номинацией ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2023 года, который будет официально награжден на церемонии The Best FIFA Football Awards.

Среди топ-тройки номинантов – без неожиданностей. На приз претендуют чемпион мира Лионель Месси («Интер Майами»), победитель Лиги чемпионов Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и финалист ЧМ-2022 Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Напомним, перед вручением «Золотого мяча»-2023 эта тройка также называлась среди главных претендентов на получение самой престижной индивидуальной награды для футболистов. Тогда Лионель Месси завоевал уже восьмой трофей в своей карьере, а Холанд и Мбаппе заняли второе-третье места в опросе.

Добавим, что церемония награждения The Best FIFA Football Awards пройдет 15 января 2024 года в Лондоне.

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Лионель Месси Интер Майами Эрлинг Холанд Манчестер Сити Килиан Мбаппе ПСЖ награждение
Источник ФИФА
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