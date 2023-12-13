Другие новости13 декабря 2023, 16:12 |
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Названы номинанты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
Двое из трех претендентов – итальянцы
13 декабря 2023, 16:12 |
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ФИФА опубликовала тройку претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2023 года.
В число номинантов попали триумфатор Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола, чемпион Италии с «Наполи» и участник Евро-2024 со сборной Италии Лучано Спаллетти и финалист Лиги чемпионов с «Интером» Симоне Индзаги.
Победителя в данной номинации объявят во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, которая пройдет 15 января.
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