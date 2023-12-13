Названы номинанты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

ФИФА опубликовала тройку претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2023 года.

В число номинантов попали триумфатор Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола, чемпион Италии с «Наполи» и участник Евро-2024 со сборной Италии Лучано Спаллетти и финалист Лиги чемпионов с «Интером» Симоне Индзаги.

Победителя в данной номинации объявят во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, которая пройдет 15 января.