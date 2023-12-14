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Украина. Премьер лига
14 декабря 2023, 16:59 |
1608
0

Полесье хочет продлить контракт с самым старшим игроком УПЛ

Нынешнее соглашение 39-летнего футболиста подходит к концу

14 декабря 2023, 16:59 |
1608
0
Полесье хочет продлить контракт с самым старшим игроком УПЛ
ФК Полесье. Андрей Гитченко

Центральный защитник Андрей Гитченко может покинуть «Полесье», за которое выступает с июля 2021 года. Срок действия контракта опытного футболиста истекает 31 декабря.

Впрочем, по информации Sport.ua, житомирский клуб рассчитывает на продление сотрудничества с Гитченко, конечно, если у него будет желание играть дальше и если удастся договориться об условиях, которые удовлетворят обе стороны.

Андрей Гитченко перебрался в «Полесье» летом 2021 года на правах свободного агента из «Десны». До этого он успел поиграть за киевские «Арсенал» и ЦСКА, «Александрию», «Кривбасс» и «Карпаты». В общей сложности на профессиональном уровне воспитанник столичного футбола провел 455 матчей и забил 25 мячей.

В текущем сезоне на счету Гитченко 7 официальных матчей (5 в чемпионате и 2 в Кубке Украины).

«Полесье» – абсолютный новичок УПЛ. После 17 туров чемпионата в активе команды Юрия Калитвинцева 32 очка и третье место в турнирной таблице.

В следующем туре, базовым днем которого станет 24 февраля 2024 года, житомиряне сыграют на выезде с «Рухом».

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Полесье Житомир Андрей Гитченко продление контракта инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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